Прежде всего надо конкретизировать то, чего вы хотите. Чтобы достичь финансовой цели, должны быть реальные способы и инструменты, благодаря которым вы ее достигнете. Это предполагает, что цель должна соответствовать настоящим потребностям человека и быть важной для него.

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Конкретизируйте свою цель

Первая причина, почему люди не достигают целей – слишком расплывчатая формулировка. Вместо "Я хочу когда-то обновить машину", детализируйте, какой конкретно автомобиль вы хотите и когда именно хотите его купить.

Сделайте свою цель измеримой

Желание откладывать деньги – это хорошо, но одних мыслей мало. Поставьте себе цель откладывать десятину от заработка. Разбейте глобальную цель на маленькие частицы и уже через несколько месяцев увидите результат ваших действий.

Назначьте себе дедлайн

Цели очень легко откладывать, если они не имеют временной привязки. Перестаньте говорить, что когда-то начнете. Назначьте дедлайн, которого реально придерживаться и реализуйте свою цель в определенный срок.



Финансовых целей легче достичь, если есть план / Фото Pexels

Убедитесь, что это именно ваша цель

Не сравнивайте себя с другими людьми и их возможностями, поскольку будете играть в игру, которую никогда не выиграете. Убедитесь, что вы устанавливаете перед собой финансовые цели, которые имеют смысл именно для вас.

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Запишите свою цель

Вы будете удивлены, но это действительно работает. Чтобы достичь своих целей – записывайте их. Если вы постоянно будете держать свои цели перед глазами, вы скорее всего будете оставаться мотивированными и не собьетесь с пути.

Найдите кого-то, кто вас поддержит

Не бойтесь поделиться с кем-то своей целью. Это поможет вам продвинуть свои цели на шаг дальше. Вам нужен человек, который сможет вас подбодрить и поддержать на пути достижения цели.