Банани мають властивість швидко дозрівати через те, що виробляють етилен – природну хімічну сполуку, яка пришвидшує дозрівання, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Цей газ стимулює розщеплення крохмалю на цукор, додаючи бананам солодкості. Окрім того, етилен призводить до розм’якшення фруктів, під час якого клітину руйнуються, змінюють колір із зеленого на жовтий, а тоді на коричневий.



Фольга допоможе зберігати банани свіжими / Фото Pexels

Щоб сповільнити ці процеси й залишити банани тривалий час свіжими, варто скористатися популярним лайфхаком.

Як зберегти банани довго свіжими

Загортання плодоніжок бананів у фольгу сповільнює виділення етилену, тож процес дозрівання вже стає не таким швидким. Вже після того, як зелені банани повністю дозріють й стануть жовтими, їх варто поставити у холодильник. Це зупинить їхнє подальше дозрівання, не впливаючи на якість плодів.

Банани є джерелом вітамінів і мінералів, які корисні для здоров'я, та рекомендовані для вживання хворим людям і спортсменам. Більше про користь розповіли у нашому матеріалі.

У холодне місце банани можна ставити лише після того, як вони дозріють, інакше це може вплинути на їхній смак та текстуру. Прийом з фольгою є чудовим прикладом того, як незначна зміна в зберіганні фруктів дозволить їм залишатися свіжими якомога довше. Якщо вдома немає фольги, то замість неї можна використовувати харчову плівку.