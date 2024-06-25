Можна навчитися відкладати гроші, якщо у вас немає дисципліни та порядку відкладати кошти на постійній основі. Запам’ятайте 5 основних правил, які навчать вас певної фінансової грамотності.

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Правило заощаджень 20 на 80

Після отримання зарплати треба відкласти 20% на банківський рахунок чи вкладати в те, на що збираєте гроші. 80% доходів можуть бути для життя.

Десятина або невідчутне відкладання

Відкладайте 10% від будь-якого прибутку в банку чи банк. Відкладати в банку кошти краще, бо на рахунок капатимуть відсотки. 10% – це досить непомітна сума в бюджеті, однак істотної різниці у способі життя ви не помітите.

Несподіване – в накопичення

Такий метод накопичування підійде для тих, хто має непередбачувані доходи. Це може бути додатковий заробіток чи повернення боргу. У такому випадку такі грошові надходження можете витрачати на життя, а не відкладати.



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Усе – навпіл

Усі надходження треба поділити навпіл. Одну половину відкладіть на життя на місяць, а другу – заховайте. Якщо гроші в першій половині закінчаться завчасно, від захованої половини треба взяти рівно половину. Якщо знову закінчилися – знову беріть лише половину.

Коли гроші закінчуються, ми мимоволі починаємо витрачати їх ощадливіше, тож є шанс, що щось таки та й залишиться.

Розподіл по конвертах

Цей метод підійде тим, хто надає перевагу готівці. Отримавши зарплату, розподіліть її по конвертах: комунальні витрати, машина, навчання на курсах, харчування, одяг, розваги. Все, що залишиться – перекладайте у конверт "накопичення".