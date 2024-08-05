Генеральний директор OpenAI Сем Альтман дотримується певної філософії менеджменту, що дозволяє йому управляти командою та бізнесом. Він має 5 правил, які варто застосувати всім, хто керує бізнесом та великою кількістю людей.

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Знайдіть баланс в управлінні людьми

За словами Альтмана, треба підштовхувати людей, щоб вони досягли більшого. Кажіть їм, що вони здатні досягнути більшого, але не слідкуйте за тим, щоб вони не працювали занадто багато, оскільки можна й вигоріти.

Слідкуйте за кількістю та тривалістю зустрічей

Бізнесмен ніколи не призначає їх на перші години свого дня, оскільки вони для нього є найпродуктивнішими. Альтман каже, що ідеальна тривалість зустрічі – 20 хвилин. Цього часу достатньо, щоб обговорити найважливіше.

Спілкуйтеся стисло

Дуже корисно навчитися відповідати стисло. Замість 5 хвилин відповіді, дайте її за 30 секунд. В електронних листах також будьте лаконічними.



Навчіться стисло спілкуватися / Фото Pexels

Обережно делегуйте

Люди продуктивні у тих справах, які їм подобаються та добре вдаються, тож варто знати інтереси та схильності своїх колег та підлеглих.

Приділяйте більше уваги процесу найму

Давайте шанс людям із високим потенціалом, які швидко розвиваються, а крім їхнього інтелекту, шукайте підтвердження того, що вони здатні досягати результатів.