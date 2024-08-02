Звісно, практикувати усі хороші та корисні звички одразу не тільки важко, але й майже неможливо. Та все ж потрібно обрати кілька з тих, що вам найбільше до душі та потрохи впроваджувати їх у щоденне життя.

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Щоденні прогулянки

Це може здатися дрібничкою, та вже через досить невеликий час ви помітите результат. Це дасть можливість покращити фізичний стан, а також ви зможете виділити трохи часу на себе, дати простір думкам. Неважливо, скільки ви будете гуляти – 15 хвилин чи годину, однаково це буде корисно.

Ранковий час на себе

Не обов'язково для цієї звички змінювати звичний час підйому. Вся суть у тому, щоб налаштувати свій режим так, щоб ви мали трохи часу для відпочинку й розслаблення перед тим, як поринути у вир справ, роботи та завдань. Нехай це буде всього пів години, але вони допоможуть вам налаштуватися на день та розслабитися.



Вранці потрібно виділити час на відпочинок / Фото Pexels

Одна книга на місяць чи квартал

Цей пункт особливо важливий для людей, які хочуть читати більше, але постійно не встигають. Для того, щоб нарешті досягнути мети, вам потрібно скласти список книг, які ви хочете прочитати за рік та неспішно почати це робити. Можливо, результат не буде видно одразу, але наприкінці року він вас точно потішить.

План на тиждень

Планування на тиждень точно не забере багато часу, проте принесе чимало користі. Кожного тижня обирайте одну важливу справу, на якій хочете сфокусувати свою увагу та намагайтеся довести її до завершення, якщо це можливо.

Це допоможе стати більш організованими та продуктивними – і результат вашої праці буде видно майже одразу.

Фрірайтинг

Ця техніка може бути надзвичайно корисною для самовираження. Звичка виписувати свої думки на папір допоможе розібратися з ваганнями, тривогами тощо. Ви можете займатися фрірайтингом щоразу, коли маєте прийняти непросте рішення чи коли щось не дає вам спокою.