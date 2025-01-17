Від застарілого жиру духовку можна відмити за допомогою звичайних засобів, пише 24 Канал. Після кількох лайфхаків ваша духовка знову буде, наче нова.

Читайте також Зробіть це з підлогою на кухні: кімната виглядатиме набагато більшою

Нашатир і вода

Спочатку все відмийте звичайною водою, а тоді наповніть ємність з пульверизатором 3 склянками води з додаванням 2 столових ложок нашатирного спирту. Цим розчином обприскайте застарілі плями від бруду та жиру, закрийте духовку та залишіть все на 2 години.

Через кілька днів пройдіться губкою по плямах й побачите, як вони почнуть зникати на ваших очах. Залишіть духовку відкритою, щоб вона трохи висохла й відчиніть вікно на кухні, щоб вийшов увесь різкий запах.

Оцет

Липкий жир допоможе відчистити звичайний оцет. Змішайте у розпилювачі засіб з водою у рівних частинах й нанесіть на забруднені ділянки. Зачекайте 10 хвилин, щоб засіб подіям та налийте зверху ще рідину для миття посуду, щоб замаскувати запах оцту. Все добре промийте губкою й витріть насухо.



Духовку вдома можна легко відчистити / Фото Pexels

Перекис водню

До четвертини склянки води додайте трохи перекису водню. Цим засобом протріть стінки духовки й залишіть на кілька годин, а після того, як перекис забере увесь жир, витріть зсередини все вологою ганчіркою.

Лимонна кислота

Цим лайфхаком користувалися ще наші бабусі. До 2 склянок води додайте 2 столові ложки лимонної кислоти. Поставте розчин в духовку й нагрівайте впродовж 30 хвилин за температури 200 градусів. Далі духовку потрібно вимкнути, дати їй охолонути й після цього витерти все вологою ганчіркою. Підбирайте посуд такий, щоб витримав високу температуру.