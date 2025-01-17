От застарелого жира духовку можно отмыть с помощью обычных средств, пишет 24 Канал. После нескольких лайфхаков ваша духовка снова будет, как новая.

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Нашатырь и вода

Сначала все отмойте обычной водой, а потом наполните емкость с пульверизатором 3 стаканами воды с добавлением 2 столовых ложек нашатырного спирта. Этим раствором опрыскайте застарелые пятна от грязи и жира, закройте духовку и оставьте все на 2 часа.

Через несколько дней пройдитесь губкой по пятнам и увидите, как они начнут исчезать на ваших глазах. Оставьте духовку открытой, чтобы она немного высохла и откройте окно на кухне, чтобы вышел весь резкий запах.

Уксус

Липкий жир поможет отчистить обычный уксус. Смешайте в распылителе средство с водой в равных частях и нанесите на загрязненные участки. Подождите 10 минут, чтобы средство подействовало и налейте сверху еще жидкость для мытья посуды, чтобы замаскировать запах уксуса. Все хорошо промойте губкой и вытрите насухо.



Духовку дома можно легко отчистить / Фото Pexels

Перекись водорода

К четверти стакана воды добавьте немного перекиси водорода. Этим средством протрите стенки духовки и оставьте на несколько часов, а после того, как перекись заберет весь жир, вытрите изнутри все влажной тряпкой.

Лимонная кислота

Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. К 2 стаканам воды добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты. Поставьте раствор в духовку и нагревайте в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Далее духовку нужно выключить, дать ей остыть и после этого вытереть все влажной тряпкой. Подбирайте посуду такой, чтобы выдержала высокую температуру.