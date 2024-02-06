Зварити яйця насправді можна досить просто – з цим впорається і дитина. Та для того, щоб вони вийшли ще й цікавими та апетитними, потрібно знати кілька основних правил.

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Як зварити яйця некруто

Якщо ви не любите надто твердий жовток, цей рецепт підійде саме для вас. Перш за все, потрібно налити у каструлю холодну воду і закиньте туди яйця. Після цього доведіть воду до кипіння.

Якщо ви будете на зменшеному вогні варити яйця протягом двох хвилин – тоді і жовток, і білок будуть рідкими. А ось якщо ви подовжите варіння до 4 хвилин, тоді залишиться рідким тільки жовток, а білок вже затвердіє.

Є і інший спосіб зварити яйця – у окропі. Для цього кидати яйця у гарячу воду потрібно вже теплими, тож за 30 хвилин до варіння не забудьте дістати їх із холодильника.

Киньте яйця у воду, що кипить, і накрийте каструлю кришкою. Після цього варіть їх протягом 5 – 7 хвилин.



Варити яйця зовсім нескладно / Фото Pexels

Як зварити яйця в мішечок

Для цього способу вас знадобиться каструля та холодна вода. Покладіть у неї яйця і після того, як вона закипить, варіть ще протягом 5 хвилин, не зменшуючи вогонь.

А після того, як знімете каструлю з плити, не виймайте яйця одразу, а натомість потримайте їх у воді ще протягом 10 хвилин.

Як зварити яйце пашот

Цей рецепт може бути дещо складнішим за попередні, але вам точно варто його спробувати. Для цього вам потрібно взяти дуже свіже яйце, а каструлю наповнити великою кількістю води. Також до неї можете додати оцет чи сіль.

Нагрійте воду, але не доводьте її до кипіння. Яйце потрібно розбити в чашку. За допомогою чайної ложки створіть у воді воронку і починайте повільно вливати у неї яйце. Ложкою підхоплюйте білок і накручуйте його на яйце.

Варити яйця за таким рецептом потрібно не довше, ніж 5 хвилин – поки яйце не спливе.