Затхлий запах на одязі може відразу видати, що його давно не прали, тож якщо ви не встигли зайнятися чищенням, потрібно приховати його до виходу з дому, повідомляє 24 Канал.

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Використайте ефірні олії

Якщо від вашого одягу неприємно чи затхло пахне, проблему можна усунути за допомогою ефірних олій. Для цього візьміть пляшку з пульверизатором, залийте туди воду та додайте кілька крапель запашної олії. Збризніть свій одяг та дочекайтеся, поки він трохи висохне.

Провітріть одяг

Якщо є зовсім трохи часу, тоді можна скористатися простим, але ефективним методом – вивісити одяг на балконі, щоб повітря циркулювало навколо нього. Так ви нейтралізуєте всі запахи, і одяг відчуватиметься свіжішим.

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Додайте трохи соди

Якщо проблема – запах поту під пахвами, тоді його можна нейтралізувати за допомогою звичайної харчової соди. Для цього вам потрібно посипати забруднені місця порошком та залишити на деякий час.

Рукави сорочок
Содою можна прибрати запах з одягу / Фото Pexels

Сода відома тим, що вона може вбирати у себе неприємні запахи, і вже за кілька хвилин ваша сорочка буде відчуватися чистішою.

Спрей з білого оцту

Для цього засобу вам потрібно змішати 150 мілілітрів білого оцту та стільки ж води. Налийте суміш у пульверизатор та обприскайте одяг та взуття з неприємним запахом.

Щойно одяг висохне, кислий запах оцту щезне безслідно, і він виглядатиме, наче ви його щойно випрали.

Сіль

Якщо тканина виглядає тьмяною і вицвілою, можна замочити її у мисці з холодною водою та 4 столовими ложками солі. Це допоможе не тільки видалити будь-який бруд, але й повернути одягу колір.

Після цього можна прискорити висихання за допомогою фена, але краще не використовувати дуже гаряче повітря.