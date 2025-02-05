Господині щоразу відкривають нові секрети, які вбережуть нас від сльозоточивості очей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Діани Гологовець. Позбавити себе від сліз можна досить просто.

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Як різати цибулю, щоб не заплакати

Для того, щоб не текли сльози під час нарізання цибулі, вам знадобиться звичайна олія. Її треба змастити з обох боків ножа й починати нарізати цибулю. Цибулю після цього лайфхаку можна нашаткувати в будь-якій кількості. Якщо ж потрібно потерти її на терці, тоді варто змастити олією ту сторону терки, якою будете нарізати овоч.

Лайфхак з нарізанням цибулі: дивіться відео

Окрім цього методу, є ще багато інших варіантів, які також позбавляють від сльозоточивості. До прикладу, можна запалити вогонь. Палаюча конфорка знижує концентрацію речовини, які дратують слизову оболонку.

Фахівці радять нарізати цибулю дуже гострим ножем, зазначаючи, що чим гостріший він буде, тим менше ви пошкодите овоч. Це призведе до того, що під час нарізання буде менше виділятися соку й ферментів.

Щоб мінімізувати ризик сльозоточивості, перед приготуванням поставте цибулю в холодильник чи морозилку на 20 хвилин. Якщо ж часу обмаль, тоді сполосніть холодною водою. Такий трюк допоможе знизити виділення газу, який потрапляє в слизову оболонку очей.

Нейтралізувати дію газу можна за допомогою лимона. Нарізаючи цибулю, періодично проводьте лезом ножа по лимонній м’якоті. Також дехто каже, що сльози не течуть, коли під час нарізання цибулі жувати гумку.