Хозяйки каждый раз открывают новые секреты, которые уберегут нас от слезоточивости глаз, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Дианы Гологовец. Избавить себя от слез можно довольно просто.

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Как резать лук, чтобы не заплакать

Для того, чтобы не текли слезы во время нарезания лука, вам понадобится обычное масло. Его надо смазать с обеих сторон ножа и начинать нарезать лук. Лук после этого лайфхака можно нашинковать в любом количестве. Если же нужно потереть его на терке, тогда стоит смазать маслом ту сторону терки, которой будете нарезать овощ.

Лайфхак с нарезанием лука: смотрите видео

Кроме этого метода, есть еще много других вариантов, которые также избавляют от слезоточивости. К примеру, можно зажечь огонь. Горящая конфорка снижает концентрацию вещества, которые раздражают слизистую оболочку.

Специалисты советуют нарезать лук очень острым ножом, отмечая, что чем острее он будет, тем меньше вы повредите овощ. Это приведет к тому, что во время нарезания будет меньше выделяться сока и ферментов.

Чтобы минимизировать риск слезоточивости, перед приготовлением поставьте лук в холодильник или морозилку на 20 минут. Если же времени мало, тогда сполосните холодной водой. Такой трюк поможет снизить выделение газа, который попадает в слизистую оболочку глаз.

Нейтрализовать действие газа можно с помощью лимона. Нарезая лук, периодически проводите лезвием ножа по лимонной мякоти. Также некоторые говорят, что слезы не текут, когда во время нарезания лука жевать резинку.