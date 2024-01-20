Ваша продуктивність може залежати від дуже багатьох факторів, часу дня, вашого настрою чи навіть того, чи добре ви поспали попередньої ночі. Тож, можливо, для того, щоб стати більш продуктивними, вам потрібно змінити деякі деталі свого розпорядку дня.

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Чотири компоненти продуктивності

Для того, щоб завжди бути "в ресурсі" та почувати себе продуктивними, вам потрібно зважати на чотири фактори, які важливі для цього. І перший – це зосередженість. Ви повинні мати можливість зосередитися на поточному завданні та уникати будь-яких відволікань від нього.

Потім – енергія. Наступний фактор – це управління часом; якщо ви вмієте стратегічно розставляти пріоритети завдань, тоді у вас точно не буде із ними проблем.

Останній, та не менш важливий фактор – це послідовність. Іноді завдання не можна виконати швидко, і тоді ви повинні залишатися сконцентрованими на енергійними, щоб і надалі працювати у стабільному ритмі.

Які є способи підвищити продуктивність?

Якщо ви вже зрозуміли, які фактори можуть впливати на вашу працездатність, тоді ви можете спробувати кілька способів, які допоможуть вам стати більш продуктивними.

Приведіть усе в порядок

Перше, що ви маєте зробити, коли сідаєте за робочий стіл – це навести на ньому лад та прибрати увесь безлад. Бруд на столі буде вас відволікати, а з чистотою навколо ви не тільки отримаєте більше простору, але й покращите свою здатність приймати рішення.

Складіть список справ

Іноді список – це саме те, що нам усім потрібно. До того ж доведено, що наявність письмового плану дій може серйозно підвищити продуктивність. Та важливо організувати усі свої завдання за пріоритетністю, щоб ви знали, за що братися в першу чергу.

Зосереджуйтеся на одному завданні за раз

Вам може здатися, що виконувати кілька завдань одразу – це продуктивно, проте насправді це зовсім не так. Людина не налаштована на багатозадачність, і тому ви будете більш продуктивними, якщо будете виконувати всього одне завдання за раз.

Спробуйте техніку Pomodoro

Ця техніка передбачає інтенсивне виконання ваших завдань протягом 25 хвилин, а потім – 5 хвилин перерви. Протягом цих 25 хвилин ви не повинні ні на що відволікатися, і найкраще ви можете цього досягти, якщо будете встановлювати таймер.

Обмежте переривання

Відволікання – це саме те, що найчастіше заважає нам бути продуктивними. Тож вам варто вжити заходів для того, щоб обмежити ці переривання та відволікання.

Ви можете вимкнути сповіщення електронної пошти, відкласти телефон та вимкнути музику чи передачу, що грає на фоні.