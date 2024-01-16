Те, що ви вважаєте себе совою, це означає, що ви не можете полюбити ранки. І докторка медичних наук Дестіні Муді вважає, що можна дуже легко навчитися вставати рано, якщо прикласти до цього трохи зусиль.

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Починайте повільно

Якщо ви вирішили почати прокидатися рано, це не значить, що вийде цього досягти всього за одну ніч. Ні, це довгий шлях, тож не розчаровуйтеся, якщо у вас не вийде із самого початку.

Найкраще, що ви можете зробити – це дотримуватися стабільного та повільного підходу. Так це зробить зміну вашого графіку сну більш керованою.

Не використовуйте затемнювальні штори

Природне світло – це саме те, що вам потрібно, якщо ви хочете навчитися прокидатися раніше. Тож замість затемнювальних штор спробуйте використовувати прозорі, щоб перші промені сонця потрапляли до вашої спальні. Цей підхід допоможе вам прокинутися природним чином та синхронізує ваш зовнішній годинник із зовнішнім середовищем.

Вставайте відразу з будильником

Звісно, завжди є спокуса відкласти будильник, коли він дзвонить із самого ранку, проте краще цього не робити, якщо ви хочете стати ранковою людиною.

Після пробудження ви можете відчувати слабкість і млявість, проте вони не зникнуть після додаткового сну, а тільки посиляться. Наука стверджує, що ви будете відчувати себе набагато більш енергійними, якщо встанете відразу ж після того, як почуєте будильник.



Вставати потрібно за першого сигналу будильника / Фото Pexels

Не спіть надто довго у вихідні

Послідовність – це саме те, що вам потрібно, коли ви хочете набути нову звичку. І якщо ви рано вставатимете у будні дні, але спатимете до обіду у вихідні, вам буде набагато складніше досягти бажаного результату. Тож намагайтеся скласти приблизно однаковий графік підйому для усіх днів, і так ви дозволите своєму тілу встановити надійний ритм протягом усього тижня.

Розслабтеся напередодні ввечері

Важлива не тільки ваша ранкова рутина, але й те, що ви робите перед тим, як лягати спати. Намагайтеся вчасно лягати спати, щоб відчувати себе зранку енергійними та отримувати достатньо відпочинку кожного дня.

Також пам'ятайте про те, що для якісного сну вам варто відкладати усі гаджети принаймні за годину до того, як почнете відпочивати.

Виконуйте ранкову зарядку

Немає кращого способу прокинутися вранці, ніж виконати кілька енергійних вправ чи зайнятися йогою. Будь-яка фізична активність може підбадьорити ваше тіло та розум, і ви зможете легко почати свій день.