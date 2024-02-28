Знаходити час для себе – це те, над чим вам точно потрібно попрацювати. Адже він не з'являється просто так. Ви маєте свідомо виділити його зі свого графіку та витрачати винятково на себе.

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Висловіть свої потреби

Нагадувати про те, що вам потрібно, можете тільки ви і ніхто інший. Отже, якщо для вашого психічного здоров'я вам потрібний вільний час, вам потрібно висловити цю потребу.

Тож повідомте своїх друзів та родину про те, що вам потрібно виділити час для себе. Тож ви можете попросити їх про підтримку, щоб отримати цей вільний час.

Ставте під сумнів відчуття провини

Часто люди відмовляють собі у виділенні часу через постійне відчуття провини. Якщо для вас це знайома ситуація, тоді вам потрібно цю провину дослідити. Не відштовхуйте її назад; навпаки, запитувати себе про провину є дуже важливою частиною її подолання.

Запитайте себе, чому ви відчуваєте себе винними за те, що приділяєте трохи часу собі. Подивіться на внутрішні відповіді та усуньте всі можливі причини.

Також ви можете спробувати писати про це в щоденник. Записуйте кожну причину появи провини, а потім копніть глибше і запитайте себе – а чи справді ці причини правдиві?

Навчіться говорити "ні"

Ваш час справді дорогоцінний, і це найбільш обмежений ресурс з усіх, що ви маєте. Тож вам дозволено відмовитися робити те, чого ви не хочете.

Якщо відмовляти для вас складно, ви можете почати з малого. Практикуйте говорити "ні" меншим речам, які люди просять від вас.



Вміти говорити "ні" дуже важливо / Фото Pexels

Щотижня бронюйте час для себе

Якщо у вас є партнер, діти чи інші обов'язки, заздалегідь визначте час, який ви плануєте приділити тільки собі – подалі від повсякденного життя чи напруженого графіка.

І ваш партнер повинен робити те саме, щоб ви обидва могли відновити сили та повернутися свіжими і задоволеними.

Встановіть межі на роботі

Звісно, ваш роботодавець важливий для вас, адже це джерело вашої роботи. Втім, ви для них не менш важливі. І з думкою про це ви маєте встановити реалістичні межі із своїм роботодавцем.

Наприклад, ви можете почати з того, щоб припинити затримуватися на роботі, і йти завжди вчасно. Так ви досягнете більш здорового балансу між роботою та особистим життям і зможете легше знайти час для себе.