Скинути зайві кілограми завжди важче, ніж їх набрати. Та чи знали ви, що на шляху до схуднення, несвідомо можете використовувати такі способи схуднення, які є зовсім не дієвими. Чому саме вони не працюють розповіли психолог Сьюзен Альбрес та дієтолог Бет Червоні.

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Ставите нереалістичні цілі

Не обіцяйте собі скинути за тиждень кілька кілограмів, адже це нереально. Підходьте до схуднення розумно та скидайте вагу поступово. Психолог Сьюзен Альбрес зазначила, що коли ми робимо якісь дії, які змушують нас почуватися добре, то ми захочемо їх продовжувати робити.

Саме тому не варто ставити дуже швидко нереалістичні цілі, оскільки ви можете втратити мотивацію.

Звичні дієти

Якщо ви бачите дієту, якої вам вдасться дотриматися дуже просто, то, швидше за все, вона не дасть вам жодного результату. Не варто довіряти дієтам, які зосереджені на одному продукті, до прикладу, "грейпфрутова дієта" чи лише білкова дієта.

Здорова дієта повинна складатися з фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, білків тощо. До дієвої дієти можна віднести лише середземноморську.

Пропуск їжі

Їжа – це паливо для нашого організму, тому ми не можемо пропускати сніданки чи обіди. Така дія може уповільнити метаболізм, тож тіло буде спалювати менше калорій.



Деякі методи схуднення є недієвими / Фото Pexels

Завелика кількість вправ

Тренування є корисними, але помилково вважати, що чим більше ми будемо тренуватися, тим швидше втратимо вагу. Пам’ятайте, що організмові потрібен час, щоб відновитися.

Поєднання важких тренувань із низькокалорійною дієтою може призвести до небажаних результатів. Якщо м’язи будуть виснажені, метаболізм уповільниться, а це призведе до збільшення ваги.

Забуваєте про водний баланс

Щоб менше їсти, спробуйте більше пити простої води. Вживайте її перед основним прийомом їжі. Таким чином вам не захочеться багато їсти. Склянка води втамує голод.

Загалом достатня кількість води на день здатна збільшити спалювання калорій, покращити травлення, покращити кровотік та прилив енергії.

Очищення організму

Випорожнення за допомогою проносних засобів не є вдалою ідеєю для схуднення. Будь-яка чистка може завдати шкоди вашому організмові, тому не варто на неї покладатися

Зосередження лише на їжі та вправах

Обмеження калорій та збільшення активності – це ефективний варіант для зниження ваги, але не варто ігнорувати інші звички. Сильний стрес та мала кількість сну можуть погано вплинути на гормони, а це призведе до переїдання.