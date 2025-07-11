Ніколи не садіть так моркву: один трюк, який врятує увесь урожай

Більшість садівників посадили моркву ще навесні, однак дехто може саджати овочі ще й у липні, щоб отримати свіжий урожай восени. Для того, щоб морква виросла соковитою та великою, потрібно запам’ятати помилки, які можуть знищити урожай.

Насіння моркви дуже дрібненьке, тому помилково городники кидають у лунку занадто велику кількість, тож перезавантажують цим ґрунт, пише 24 Канал з посиланням на Express. Через таку дію морква не буде мати достатньої кількості місця для росту.

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Помилки у вирощуванні моркви

Визначити ідеальну кількість насінин під час посадки досить складно. Навіть городники з великим досвідом можуть висадити забагато насіння. Така посадка погана тим, що коли насіння дуже близько посаджене одне до одного, то коріння рослини не має змоги розростатися. У результаті можна отримати не великий плід, а дрібну, тонку й поморщену моркву.

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Ще одним мінусом є те, що в такої моркви поганий смак, оскільки під час росту овочі починають конкурувати за поживні речовини, воду та світло. У результаті, якась частина виросте, інша взагалі не зійде.



Не робіть цих помилок при вирощуванні моркви / Фото Pexels

Щоб не переповнювати ґрунт, моркву потрібно проріджувати. Це обов’язковий процес для того, щоб виростити гарні плоди. Дочекайтеся, коли на поверхні грядки з’являться зелені паростки, а тоді вирвіть ті рослинки, які занадто близько посаджені одне до одної.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно посадити біля моркви, аби вона була солодшою.

Дачники кажуть, що для вдалого росту, між овочами має бути 5 сантиметрів простору. Після проріджування овочі варто полити, щоб ґрунт утрамбувався. Цей простий крок допоможе виростити велику, хрумку та соковиту моркву, без особливих старань.