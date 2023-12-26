Якщо ви хочете кожного разу купувати найсолодші і найсмачніші мандарини, вам потрібно знати кілька основних і важливих прийомів, які вам допоможуть. З цими знаннями ви більше ніколи не будете розчаровані водянистими мандаринами.

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Шукайте нерівності

Коли ви обираєте мандарини, уважно огляньте їх перед тим, як покласти до кошика. Перш за все, зверніть увагу на те, чи не порушена їхня форма і чи є на них якісь пошкодження та наскільки вони відрізняються за кольором.

Не варто брати фрукти з плямами, адже це є ознакою того, що вони старі та, можливо, навіть запліснявіли.

Якщо палець тоне, не купуйте

Мандарини мають бути твердими, а їхня шкірка – еластичною, щоб вони добре чистилися. Тож навіть якщо зовні вони виглядають свіжими, вони можуть вже скисати всередині. Отож, коли ви обираєте фрукти в магазині, ви можете обережно понатискати на них великим пальцем, і якщо він почне деформувати мандарин, не купуйте його.



Мандарини мають бути твердими / Фото Pexels

Не обманюйте себе гілками

Іноді мандарини продаються із частинами гілочок та листочками, проте це зовсім не означає, що фрукти свіжі. Виявляється, ці фрукти можуть зберігати свій зовнішній вигляд протягом місяців після того, як вони були зібрані. Тож гілка з листям зовсім не є приводом купувати фрукт – варто все ж перевірити його на свіжість.

Як зберігати мандарини?

Зверніть увагу на те, що мандарини найкраще зберігаються за температури від 3 до 8 градусів за Цельсієм. Та якщо вам доводиться купувати досить багато цих фруктів, найкращою ідеєю буде розділити плоди. Половину з них залиште на столі у глибокій ємності, а іншу частину заховайте до холодильника.

Та зважайте на те, що якщо ви довго зберігатимете цитрусові у холодильнику, вони втрачатимуть свій сік.