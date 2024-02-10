Якщо ви хочете бути впевнені у тому, що ті сосиски чи сардельки, які ви обрали у магазині, справді якісні та безпечні, тоді вам потрібно точно знати. на що дивитися. Всього кілька ознак допоможуть вам визначитися з вибором.

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Зовнішній вигляд

Один із аспектів, на які точно варто звертати увагу під час вибору ковбасних виробів – це їхній зовнішній вигляд. Переконайтеся, що поверхня сосисок ніде не пошкоджена, суха, гладка та чиста. Якщо ж на сосисках є зморшки, це може бути ознакою для того, що термін придатності продукту вичерпався, або ж були якісь порушення ще під час виробничого процесу.

Колір

Як правило, більш якісні продукти будуть блідішими, а червонуватий відтінок може вказувати на те, що у сосиски додали більше барвника. З іншого боку, якщо колір надто темним, це може означати, що у продукт додали досить багато консервантів.



Сосиски потрібно перевіряти на колір / Фото Pexels

ДСТУ

Державний стандарт в Україні допоможе вам визначити, що продукція приготована як слід, згідно з усіма правилами та нормами. І якщо на продукті вказано, що він високоякісний, це означає, що він виготовлений на 100% з м'яса (свинини або ж яловичини) та інших натуральних інгредієнтів – сала, молока, вершків, сиру, курячих яєць тощо.

Натомість у ковбасах першого сорту можуть бути і інші сировини, але в обмежених кількостях.

Текстура

Завдяки вмісту білкових добавок сосиски мають ніжну консистенцію. Для перевірки спробуйте натиснути на сосиску та подивіться, чи поверне вона свою форму за кілька секунд. Якщо ні – це означає, що продукт, скоріш за все, неякісний.

Навіть сардельки, які містять більше жиру та мають пухку структуру, мають повертати свою форму після натискання.

Розріз

Якщо ви можете перевірити розріз сосиски, тоді зверніть увагу, чи має вона рівномірний сірувато-рожевий колір, і чи не надто вона пухка. Саме це виказує якість сосисок.

Приготування

Визначити якість сосисок можна і під час приготування. Якісні сосиски не будуть розпухати і розсипатися, адже це може свідчити про високий вміст крохмалю у них. І якщо приготована сосиска втрачає форму чи зморщується, це теж означає, що у продукті була надто велика кількість води чи інших добавок.

Аромат і смак

Сосиски повинні мати приємний аромат, що трохи нагадує прянощі. Якщо сосиски пахнуть чимось кислим чи затхлим, це значить, що їх точно не варто їсти. Важливо, щоб у сосисках також не відчувалася надмірна солодкість або солоність, а також щоб у них не було гіркоти.