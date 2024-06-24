Як правильно обрізати троянди після цвітіння, щоб вони зацвіли знову: варто знати

Якщо у вас в саду ростуть троянди, тоді ви вже знаєте, що це досить вибагливі квіти, які потребують чимало догляду.

Якщо садівник знає, як доглядати за трояндами, тоді ця королева квітів може порадувати навіть не одним цвітінням, а кількома. Втім, для цього потрібно подбати про правильне обрізання квітки.

Цікаво Чому жовтіє листя огірків: основні причини, які треба знати

Як обрізати троянди після цвітіння

Основних правил обрізки, яких потрібно неухильно дотримуватися, існує всього два: проводити процедуру потрібно лише у сухий та ясний день. Втім, не захоплюйтеся процесом надто сильно, адже видалення надмірної довжини пагонів чи кількості бруньок може призвести до того, що розвиток троянди буде повністю припинено.

Але правильна обрізка троянд може також залежати й від їхнього різновиду.

Наприклад, плетисті та ґрунтопокривні троянди мають найпотужніше цвітіння, тож на них зрізати потрібно тільки ті бутони, що зів'яли чи відцвітають. Натомість пагони чіпати не варто.

мають найпотужніше цвітіння, тож на них зрізати потрібно тільки ті бутони, що зів'яли чи відцвітають. Натомість пагони чіпати не варто. Чайні та чайно-гібридні троянди потребують допомоги у формуванні куща. Після цвітіння вам потрібно зрізати квіти, що засихають, а також пагони, які ростуть всередину куща. Зрізи робіть не нижче п'ятого повноцінного листка під коренем.

потребують допомоги у формуванні куща. Після цвітіння вам потрібно зрізати квіти, що засихають, а також пагони, які ростуть всередину куща. Зрізи робіть не нижче п'ятого повноцінного листка під коренем. Бордюрні та горщикові троянди потребують обрізки тільки на бутонах – так, щоб не зачепити стебло.

потребують обрізки тільки на бутонах – так, щоб не зачепити стебло. Фрорибунди, якщо це зрілі, вже сформовані кущі, потребують обрізки центрального стебла на висоту повноцінних 4 – 5 листків від коренів. А бічні пагони можна обрізати на висоту 1 – 3 листів.



Троянди потрібно правильно обрізати / Фото Pexels

Як підготувати інструменти для обрізки

Вам знадобляться секатор та садові ножиці, та перед використанням їх потрібно добре заточити та продезінфікувати. Якісне заточення може гарантувати рівний та мінімально травматичний зріз, через який рослина не втратить надто багато вологи. А обробка лез антисептиком потрібна для того, щоб знизити ймовірність зараження рослини.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Приділіть особливу увагу й дезінфекції інструментів після обрізки троянд, на яких ви помітили ознаки хвороб. Навіть якщо кущ виглядає просто "сумнівно", зробити це все одно варто.