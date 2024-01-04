У багатьох людей є улюблене місце для відпочинку в квартирі, і для багатьох це саме спальня. Та якщо ця кімната маленька і безсистемно організована, вона може давати вам більше стресу, аніж комфорту. На щастя, професійна організаторка простору Шерон Ловенхайм поділилася кількома порадами, які вам точно допоможуть.

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Використовуйте ящики під ліжком

Якщо ваша шафа переповнена несезонним одягом, а на полицях зберігається купа дрібниць, які вам просто немає куди прибрати, тут вам на допомогу прийдуть ящики під ліжком. У них ж ви можете також складати зайву білизну та усі інші предмети, які потрібні вам тільки зрідка.

Втім, не забувайте підібрати відповідні ящики, які впишуться в естетику простору та не виглядатимуть надто хаотично.

Купіть невеликі ящички для зберігання дрібничок

Якщо ви хочете знати, що саму робить вашу спальню захаращеною – то це маленькі речі, на які ви найчастіше навіть не звертаєте уваги. А саме пристрої для зарядки, квитанції, дрібні гроші, канцелярія, які розкидані по усьому простору.

Та для того, щоб позбутися цього безладу, вам потрібно його впорядкувати, і для цього ідеально підійдуть невеликі ящички, кошики та стаканчики.

Додайте дзеркала

Після того, як ви позбулися усього зайвого візуального шуму, варто додати до кімнати трохи ілюзії простору. І дзеркала у приміщенні – це чудовий спосіб зробити кімнату "більшою".

Ви можете спробувати розташувати дзеркало навпроти вікна, щоб воно відбивало природне світло, і так ви також створите відчуття додаткових вікон.

Додайте яскравого світла

У маленьких приміщеннях освітлення відіграє ключове значення. Якщо ви хочете, щоб ваша спальня виглядала більшою, вам варто додати до неї більше непрямого світла та точкового художнього освітлення з можливістю затемнення. Про те, як правильно підібрати лампу для тієї чи іншої кімнати, читайте у матеріалі.



Освітлення дуже важливе для правильної організації кімнати / Фото Pexels

Також намагайтеся знайти світильники, які можна кріпити на стіну, а не торшери, що займатимуть додатковий простір вашої кімнати.

Пограйтеся з лініями

Найефективніший спосіб додати візуального простору до маленької спальні – це використовувати лінії. Покриття підлоги та стін смугами, вертикальними, горизонтальними та діагональними лініями із органічним рухом може порушити відчуття стиснення.

Встановіть більше полиць

У маленьких приміщеннях дуже важливо використовувати увесь вертикальний простір, що у вас є. Тож намагайтеся повісити якомога більше полиць та розкладіть на них усі свої книги, стильні дрібнички та декоративні елементи. Так ви звільните простір та всі інші поверхні і створите відчуття відкритості у кімнаті.