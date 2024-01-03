Освітлення у вашій оселі відіграє значно більшу роль у загальному відчутті затишку, ніж ви можете уявити. І правильне освітлення може повністю змінити ваш простір, тож його також потрібно враховувати, коли ви робите ремонт чи просто замінюєте стару лампочку.

Цікаво Як випрати пуховик, щоб не було збитих грудочок: важливі та корисні поради

Світло та температура

Світлова температура – це те, наскільки холодним чи теплим є світло вашої лампи. Вимірюється ця температура в градусах Кельвіна, і нижчі градуси перетворюються на теплі, затишні тони з жовтим світлом, а найвищі градуси Кельвіна випромінюють холодніше блакитне світло.

І якщо ви подивитеся на лампочки м'якого білого світла та денного світла, ви виявите, що вони досить близькі одна до одної за шкалою Кельвіна. Та лампочки м'якого білого світла мають все ж трохи нижчу температуру і випромінюють більш тепле та затишне світло.

Натомість лампи денного світла дадуть вам чистіший та більш білий тон. І коли ви робите вибір між цими двома лампами, він не полягає в тому, що одна краща чи гірша. Навпаки, кожен тип лампочок має власні сценарії використання, і зрештою все це зводиться тільки до температурних переваг. Тож вам варто опиратися тільки на власні відчуття та те, яке світло вам більше до вподоби.

Де використовувати м'які білі лампочки

Через те, що м'які білі лампи мають більш теплі відтінки, вони добре підійдуть до будь-якого простору, де ви хочете створити затишну та більш стриману атмосферу.

Тож найкраще помістити їх у місця, де ви хочете відпочивати та проводити час у спокої.

Ідеально лампа м'якого білого освітлення підходить для:

спальні;

вітальні;

куточка для читання;

їдальні.



Лампи м'якого світла варто використовувати для створення затишку / Фото Pexels

Де використовувати лампи денного світла

Лампочки денного світла дадуть вам яскравіше освітлення, і вони ідеально підійдуть для кімнат, де вам потрібно виконувати певні завдання. Тобто це може бути домашній офіс, кухня та навіть туалет та ванна кімната.

Цей тип лампочок також ідеально підходить для комірчин та гаражів – тобто приміщень, де вам потрібно яскраве світло, щоб добре бачити деталі.

Ідеально лампа денного світла підходить для:

кухні;

ванни;

офісу;

гаража;

мансарди;

робочого простору.

Поради по вибору між лампами

Головне, що вам потрібно зробити – це бути послідовними. Намагайтеся не змішувати різні типи освітлення в одному просторі. Наприклад, якщо у спальні у вас є світильники та верхнє освітлення, потурбуйтеся про те, щоб лампочки збігалися. Те саме стосується і інших кімнат.

Втім, якщо ви не використовуєте це освітлення водночас, ви можете комбінувати різні лампи для різних завдань: наприклад, лампа білого м'якого світла для читання, і верхнє освітлення – для роботи.