Оцет дешевий, тому ви можете його застосовувати скільки завгодно в домашніх цілях. Щоб проводити всілякі маніпуляції з вбранням – обирайте білий дистильований оцет. У ньому не міститься ніяких барвників, тож він не зможе забруднити одяг.

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Ви вже, мабуть, почали перейматися тим, що одяг ваш буде пахнути різким запахом, втім під час прання чи полоскання їдкий запах зникне.

Позбавляє від плісняви

Якщо ви живете в сирій квартирі, то на вашому одязі може з’являтися пліснява. Додаючи оцет під час прання ви позбудетеся плісняви та кислого запаху на одязі чи рушниках. Перед пранням додайте в барабан 2 склянки оцту.

Відбілює одяг

Якщо ваші білі рушники, спідня білизна чи шкарпетки стали сірими, тоді скористайтеся оцтом. Додайте 1 склянку оцту у велику каструлю. Нагрійте до кипіння, вимкніть вогонь та закиньте туди брудний одяг. Залишіть на ніч, а зранку виперіть, як завжди.



Оцет допомагає прибрати поганий запах з одягу / Фото Pexels

Усуває шерсть тварин

Щоб запобігти прилипанню шерсті тварин до одягу, додайте пів склянки оцту в пральну машину на початку циклу полоскання.

Усуває поганий запах

Якщо на деякому вбранні відчувається запах поту чи ви помітили жовті плями на одязі – скористайтеся оцтом. Залийте його в розпилювач та розпилюйте в область пахв, а тоді через 10 хвилин можете кидати прати.

Оцет також здатний усунути такі сильні запахи, як сигаретний дим чи запах від свійських тварин. Щоб прибрати запах наповніть раковину теплою водою і додайте 1–2 склянки оцту та залишіть одяг з неприємним запахом на ніч.