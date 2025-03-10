Чимало садівників, городників та навіть містян намагаються визначити наперед погоду, аби спланувати поїздки та справи, повідомляє 24 Канал. І для цього можна або подивитися прогноз погоди, або ж звернути увагу на ознаки довкола нас – вони можуть підказати більше, ніж ви підозрюєте.

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Чи будуть теплими весна та літо?

Для того, аби визначити погоду на майбутнє, потрібно пригадати, якою вона була у перші дні березня та зіставити із народними прикметами.

Якщо 1 березня тепло й сонячно, тоді весна буде такою ж. Якщо ж в цей день йшов сніг – варто чекати гарного врожаю. Якщо вітер був теплий, літо буде дощовим, а якщо вітер дув північний – тоді варто чекати літньої прохолоди.

2 березня ж відоме такою прикметою: хмари пливуть швидко та високо – день буде ясним, без опадів.

Якщо 3 березня на небі слабко видно зірки, тоді варто чекати сильного вітру, а ось мерехтливий місяць віщує весняний сніг.

4 та 5 березня потрібно звернути увагу на пташок: якщо галки та граки в'ються високо зграями та стрілою опускаються на землю – без снігу не обійтися. А ось якщо вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до потепління.

6 березня західний вітер передбачає сиру погоду. А ось якщо повітря сухе, до потепління лишилося зовсім недовго.

7 березня подивіться на сонце – якщо сонце світить слабко попри чисте небо – погода скоро погіршиться. Натомість 8 березня народні прикмети пропонують передбачити погоду на Великдень: якщо в цей день йде сніг, тоді й на Великдень буде холодно.

9 та 10 березня прислухайтеся до ворон: якщо вони гучно каркають, а граки в'ють гнізда, скоро почнеться гарна погода.

До речі, раніше ми писали, як зрозуміти за прикметами, чи будуть у березні дощі.

11 та 12 березня варто звернути увагу на південний чи південно-західний вітер – якщо він дме, тоді буде потепління, і все літо також буде спекотним.

Якщо 13 березня випаде дощ – все літо також буде мокрим. До речі, про 14 березня існує схожа прикмета – яким буде цей день, такою погода триматиметься й ціле літо.

Якщо ж 15 березня здійметься заметіль, або ж дутиме сильний вітер – довго трави не буде.



Погоду можна передбачити за птахами / Фото Pexels

Ось ще кілька важливих прикмет, що допоможуть передбачити погоду на весну: