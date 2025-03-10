Многие садоводы, огородники и даже горожане пытаются определить заранее погоду, чтобы спланировать поездки и дела, сообщает 24 Канал. И для этого можно или посмотреть прогноз погоды, или обратить внимание на признаки вокруг нас – они могут подсказать больше, чем вы подозреваете.

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Будут ли теплыми весна и лето?

Для того, чтобы определить погоду на будущее, нужно вспомнить, какой она была в первые дни марта и сопоставить с народными приметами.

Если 1 марта тепло и солнечно, тогда весна будет такой же. Если же в этот день шел снег – стоит ждать хорошего урожая. Если ветер был теплый, лето будет дождливым, а если ветер дул северный – тогда стоит ждать летней прохлады.

2 марта же известно такой приметой: облака плывут быстро и высоко – день будет ясным, без осадков.

Если 3 марта на небе слабо видны звезды, тогда стоит ждать сильного ветра, а вот мерцающая луна предвещает весенний снег.

4 и 5 марта нужно обратить внимание на птичек: если галки и грачи вьются высоко стаями и стрелой опускаются на землю – без снега не обойтись. А вот если ветер меняет направление по часовой стрелке – к потеплению.

6 марта западный ветер предсказывает сырую погоду. А вот если воздух сухой, до потепления осталось совсем недолго.

7 марта посмотрите на солнце – если солнце светит слабо несмотря на чистое небо – погода скоро ухудшится. Зато 8 марта народные приметы предлагают предсказать погоду на Пасху: если в этот день идет снег, тогда и на Пасху будет холодно.

9 и 10 марта прислушайтесь к воронам: если они громко каркают, а грачи вьют гнезда, скоро начнется хорошая погода.

Кстати, ранее мы писали, как понять по приметам, будут ли в марте дожди.

11 и 12 марта стоит обратить внимание на южный или юго-западный ветер – если он дует, тогда будет потепление, и все лето также будет жарким.

Если 13 марта выпадет дождь – все лето также будет мокрым. Кстати, о 14 марта существует похожая примета – каким будет этот день, такой погода будет держаться и целое лето.

Если же 15 марта поднимется метель, или же будет дуть сильный ветер – долго травы не будет.



Погоду можно предсказать по птицам / Фото Pexels

Вот еще несколько важных примет, которые помогут предсказать погоду на весну: