Як споживати солодощі без шкоди для організму розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець.

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Важливо розуміти, що переїдання солодкого впливає на рівень інсуліну та порушує метаболічні процеси. Саме тому важливо вживати солодощі розумно, щоб не нашкодити собі.

Спробуйте дотримуватися цих рекомендацій, які допоможуть позбутися тяги вживати солодощі у великій кількості.

Уникайте суворих обмежень

Не варто прибирати солодке зовсім, адже у вас почнеться так звана "ломка". Дозволяйте собі їх вживати, але в помірній кількості. Найкраще буде, якщо ви поєднаєте їх зі здоровими продуктами. До прикладу, розтопите чорний шоколад для фондю з ягодами та фруктами.



Поради, які допоможуть зменшити тягу до солодкого / Фото Pexels

Зважений підхід

Вживайте солодощі, приміром, один раз на тиждень, але в помірній кількості. Олег Швець радить обирати продукти, які містять менше ніж 100 калорій на порцію, та ті, які не є на 100% з цукром. Віддайте перевагу ласощам, до складу яких входять горіхи.

Дотримуйтеся балансу здорового харчування

Правильний раціон та здорове харчування – мають стати вашим способом життя. Віднайдіть для себе власну модель харчування та постійно її дотримуйтеся.

Зменшуйте порцію солодощів

Постарайтеся вживати менше солодощів. Також корисно змінити посуд з більшого до меншого розміру.

Їжте повільніше

Олег Швець зазначає, що це забезпечує триваліше насичення. Відтак, ви набагато пізніше відчуєте голод та бажання знову з’їсти.

Додайте фізичну активність

Навіть щоденна ходьба – це краще, ніж не займатися фізичною активністю зовсім. Дорослим рекомендовано займатися спортом 150 хвилин на тиждень. Виділяйте по 30 хвилин на фізичну активність 5 днів на тиждень.