З віком ви можете не просто почати набирати вагу, але й втрачати м'язову тканину, а це ускладнює скидання кілограмів. Це означає, що ваш метаболізм може сповільнитися, і м'язову частку займе жир, який спалює менше калорій. Та, на щастя, дієтологиня Браєрлі Хортон знає кілька порад, які можуть вам допомогти.

Цікаво Уникайте цих 4 продуктів, щоб зменшити ризики діабету

Визначте, скільки калорій вам насправді потрібно

Для того, щоб схуднути, вам потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте, тож все зводиться до простої математики. Проте скільки ж насправді калорій вам потрібно?

Звертайте увагу та не, що з віком вам потрібно вже менше калорій, ніж у 20 чи 30 років для того, щоб підтримувати поточку вагу. Також ваша потреба у калоріях буде відрізнятися від того, наскільки рухливий спосіб життя ви ведете.

Наприклад, якщо ви маєте малорухливе життя, то вам буде достатньо від 1800 до 2400 калорій на день, якщо помірно активний – то це вже 2000 – 2600 калорій. У випадку, якщо ви дуже активні, вам варто споживати від 2200 до 2800 калорій кожного дня.

Споживайте більше білка

Коли ви намагаєтеся схуднути, білки у вашому раціоні є ключовими – частково через те, що білок є досить ситним (більш ситним, ніж жири та вуглеводи). Окрім того, споживання білка допоможе вам утриматися від переїдання чи нездорових перекусів протягом дня.

Для того, щоб додати білок до свого раціону, вам варто вживати більше видів морепродуктів, м'яса, птиці та яєць. Корисними будуть і рослинні білки, які ви можете знайти у горіхах та насінні, а також у оліях, що із них виготовляють. Додайте на свою тарілку і більше бобів.



Білок дуже корисний для схуднення у дорослому віці / Фото Pexels

Скоротіть кількість вуглеводів

Ваші гормони після 40 років починають змінюватися, і дотримання дієти із низьким рівнем вуглеводів допоможе вам запобігти збільшенню ваги та полегшить схуднення.

Скорочення вуглеводів у харчуванні допоможе боротися із резистентністю до інсуліну, яка може призводити до набору ваги.

Контролюйте свій стрес

Звісно, ви не можете просто уникати стресу у своєму житті, проте вам дуже допоможе, якщо ви спробуєте зменшити кількість його факторів та зосередитеся на своєму ментальному здоров'ї.

Вам може здаватися, що стрес аж ніяк не пов'язаний із вагою, проте це не так; зниження рівня стресу і справді допоможе вам утриматися від набору ваги та точно полегшить процес схуднення.

Переоцініть свій режим фізичних вправ

У 40 років спорт – це не просто хобі чи заняття для задоволення. З кількох причин у цьому віці фізичні вправи стають просто необхідними. Перш за все, у вас зменшується м'язова маса та щільність кісток. По-друге, змінюються і гормони, а це призводить до збільшення жиру на животі.

На щастя, спорт може допомогти уникнути цих небажаних наслідків старіння. Ідеально підійдуть йога та силові тренування – так ви зможете зберегти, а можливо, навіть збільшити свою м'язову масу.