Харчування – це дуже важлива складова здорового способу життя; проте якщо воно буде незбалансованим та наповненим шкідливими продуктами, це може призвести до численних проблем зі здоров'ям. Доктор Дебора Лі розповіла, якої їжі варто уникати.

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Які продукти підвищують ризик діабету

Для того, щоб підтримувати своє здоров'я на хорошому рівні, вам потрібно знати, яка їжа корисна для вашого тіла, а яка може і справді нашкодити. Тож є деякі типи продуктів, яких варто уникати у своєму раціоні.

Солодкі продукти.

Рафіновані вуглеводи, зокрема білий хліб, білий рис, солодкі пластівці на сніданок.

Червоне та оброблене м'ясо, наприклад, шинка, бекон та різноманітні ковбаси.

Їжа, у якій є багато солі. Такі продукти можуть підвищити ваш артеріальний тиск, а вчені вже дослідили зв'язок між високим кров'яним тиском та діабетом 2-го типу.



Солона оброблена їжа може бути шкідливою / Фото Pexels

Доктор Лі пояснила, що часто основним фактором ризику діабету є ожиріння, проте приблизно 10% людей, які хворіють на діабет 2-го типу, мають нормальну масу тіла.

Ожиріння тісно пов’язане з вживанням обробленої та ультраобробленої їжі, яка часто містить багато жиру, цукру та солі,

– заявила лікарка.

А якщо ви будете споживати рафіновані вуглеводи протягом багатьох років, це може призвести до резистентності до інсуліну – тобто клітини вашого організму стануть стійкими до впливу інсуліну.

Які продукти допомагають знизити ризики діабету?

На щастя, ви можете також знизити ризики захворіти на цю хворобу, якщо будете правильно харчуватися та додасте до свого раціону деякі корисні продукти. Такими Дебора Лі вважає те, які мають високий вміст клітковини: тобто чорний хліб, рис інші цілозернові продукти. Дуже корисними для вас також будуть фрукти та овочі, а також різноманітні бобові – нут, квасоля та сочевиця.

Ви можете сміливо включати до свого раціону і молочні продукти, проте слідкуйте за тим, щоб у них не містилося цукру.