Більшість людей має темні мішки під очима, які дістаються їм генетично. Тонка шкіра особливо помітно підкреслює їх. Не існує крему чи маски, які допоможуть їм зійти.

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Недостатня кількість сну та збезводнення може призвести до появи темних кіл під очима в людей, які навіть їх раніше не помічали на обличчі. Саме тому дуже важливо слідкувати за нормальним сном та гідратацією. А от ті, хто мають мішки під очима можуть трохи покращити ситуацію завдяки кільком дієвим методам.

Достатньо спіть

Пам’ятайте, що однією з основних причин появи мішків під очима є недолік сну. Коли ми невиспані, наші кровоносні судини розширюються, а це призводить до почервоніння очей та появі темних мішків під очима.

Сон є найкращими ліками проти темних кіл під очима. Постарайтеся спати щодня від 7 до 9 годин.

Захищайте очі від сонця

Шкіра навколо очей дуже тонка і з віком стає ще тоншою, тому в цій зоні найшвидше з’являються ознаки старіння. Щоб запобігти передчасному старінню шкіри, обирайте spf-крем.

Очищуйте шкіру

Щоб уникнути мішків під очима, обов'язково очищайте область навколо очей, щоб позбавити її від денного бруду та макіяжу. Ніколи не лягайте спати з макіяжем, адже це призведе до подразнення та мішків під очима.

Користуйтеся кремом для очей

Крем не вирішить ситуацію, але допоможе запобігти ще гіршому випадку. Він може прибрати набряк завдяки судинозвужувальним властивостям. Також крем запобігає застою рідини навколо очей та містить протизапальні властивості.

Не забувайте про консилер

Хороший консилер здатен замаскувати фіолетовий відтінок темних кіл під очима. Найкраще вибирати кремові варіанти, які не висушують шкіру.