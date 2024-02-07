Хороший і якісний аромат може підкреслити вашу особистість та оригінальність. Але як ж прикро прийти додому і виявити, що ви купили підробку, яка пахне зовсім не так чудово, як ви мріяли. Для того, щоб цього не сталося, потрібно вміти відрізняти оригінальні парфуми.

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Як перевірити оригінальність парфуму

Найкращий варіант завжди – це купувати парфуми в перевірених магазинах та від авторизованих дистриб'юторів, адже саме так ви можете уникнути випадкової купівлі підробного товару. І далеко не завжди якісні оригінальні парфуми коштують надзвичайно дорого – ви цілком можете знайти аромат собі по кишені.

Перевірте пакування

Якщо ви обираєте парфуми в магазині, варто зважати на кілька важливих деталей. Перш за все, якщо на флаконі і коробці є поліетиленова плівка, вона має бути прозорою та гладко прилягати. На плівці також не має бути слідів клею, а місце спайки має бути рівно посередині.

Зверніть увагу і на коробку – вона має бути виготовлена із міцного картону. Всередині коробки ви також знайдете картонний чи пластиковий каркас, який повинен фіксувати флакон, щоб він не падав.

Скло самого флакона має бути чистим і бездоганним – без мутності, сколів тощо. Кришка ж у оригінальних парфумів буде виготовлена з надійного пластику та міцно прилягатиме до флакона.

Ви можете подивитися і на пульверизатор, адже він також може видати підробку. У оригінальних флаконах він буде рівно сидіти на пляшечці, не буде перекручуватися, і на нього має бути легко натиснути.



Парфум можна перевірити на оригінальність за упаковкою / Фото Pexels

Знову зверніть увагу на пакування та переконайтеся, що на ньому вказані такі дані:

дата виготовлення та термін придатності;

номер партії;

штрих-код країни, що виробила продукт;

категорія (parfum/eau de parfum/eau de toilette/cologne);

об'єм, склад та знак повернення тари.

Перевірте парфум за батч-кодом

Батч-код має представляти інформацію про номер партії, включно із датою виготовлення парфуму. І на дні справжніх парфумів ви завжди знайдете тонку наклейку із серійним номером партії. На ній можуть міститися і цифри, і літери, а також вони повинні повторюватися і на картонному упакуванні. Зверніть увагу на те, щоб коди збігалися.

Перевірте за штрих-кодом

Штрих-код на флаконі повинен збігатися із штрих-кодом країни, у якій були виготовлені ваші парфуми.

Ось перші цифри штрих-кодів найпопулярніших країн виробників:

Франція – 30-37;

Німеччина – 400-440;

Іспанія – 84;

США і Канада – 00-09;

Італія – 80-83;

Велика Британія – 50.

Найлегший спосіб перевірити закодовану інформацію – це скористатися онлайн-сервісами або застосунками, що можуть сканувати штрих-коди.