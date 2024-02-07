Хороший і якісний аромат може підкреслити вашу особистість та оригінальність. Але як ж прикро прийти додому і виявити, що ви купили підробку, яка пахне зовсім не так чудово, як ви мріяли. Для того, щоб цього не сталося, потрібно вміти відрізняти оригінальні парфуми.
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Як перевірити оригінальність парфуму
Найкращий варіант завжди – це купувати парфуми в перевірених магазинах та від авторизованих дистриб'юторів, адже саме так ви можете уникнути випадкової купівлі підробного товару. І далеко не завжди якісні оригінальні парфуми коштують надзвичайно дорого – ви цілком можете знайти аромат собі по кишені.
Перевірте пакування
Якщо ви обираєте парфуми в магазині, варто зважати на кілька важливих деталей. Перш за все, якщо на флаконі і коробці є поліетиленова плівка, вона має бути прозорою та гладко прилягати. На плівці також не має бути слідів клею, а місце спайки має бути рівно посередині.
Зверніть увагу і на коробку – вона має бути виготовлена із міцного картону. Всередині коробки ви також знайдете картонний чи пластиковий каркас, який повинен фіксувати флакон, щоб він не падав.
Скло самого флакона має бути чистим і бездоганним – без мутності, сколів тощо. Кришка ж у оригінальних парфумів буде виготовлена з надійного пластику та міцно прилягатиме до флакона.
Ви можете подивитися і на пульверизатор, адже він також може видати підробку. У оригінальних флаконах він буде рівно сидіти на пляшечці, не буде перекручуватися, і на нього має бути легко натиснути.
Парфум можна перевірити на оригінальність за упаковкою / Фото Pexels
Знову зверніть увагу на пакування та переконайтеся, що на ньому вказані такі дані:
- дата виготовлення та термін придатності;
- номер партії;
- штрих-код країни, що виробила продукт;
- категорія (parfum/eau de parfum/eau de toilette/cologne);
- об'єм, склад та знак повернення тари.
Перевірте парфум за батч-кодом
Батч-код має представляти інформацію про номер партії, включно із датою виготовлення парфуму. І на дні справжніх парфумів ви завжди знайдете тонку наклейку із серійним номером партії. На ній можуть міститися і цифри, і літери, а також вони повинні повторюватися і на картонному упакуванні. Зверніть увагу на те, щоб коди збігалися.
Перевірте за штрих-кодом
Штрих-код на флаконі повинен збігатися із штрих-кодом країни, у якій були виготовлені ваші парфуми.
Ось перші цифри штрих-кодів найпопулярніших країн виробників:
- Франція – 30-37;
- Німеччина – 400-440;
- Іспанія – 84;
- США і Канада – 00-09;
- Італія – 80-83;
- Велика Британія – 50.
Найлегший спосіб перевірити закодовану інформацію – це скористатися онлайн-сервісами або застосунками, що можуть сканувати штрих-коди.