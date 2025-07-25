Як визначити, чи кавун стиглий: фермер поділився маловідомим секретом

Липень та серпень – це найкращий час для того, аби поїсти солодких та соковитих кавунів. Втім, іноді непросто визначити, чи плід справді стиглий.

Якщо ви стоїте у продуктовому магазині та не можете обрати кавун, один простий лайфхак може стати у пригоді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як обрати ідеальний кавун?

Фермер Бен Хортон розповів, що після збору врожаю кавуни не достигають. Вони можуть стати трохи червонішими всередині, але вже не набудуть солодкості.

Тож важкі плоди потрібно залишати на гілках, аж поки вони повністю не достигнуть та не досягнуть свого максимуму цукристості. Інакше ж навіть дбайливе зберігання вдома не зробить його солодшим. Тож коли обираєте кавун, потрібно звернути увагу на кілька підказок.

Форма

Одна з найважливіших якостей хорошого та стиглого кавуна – це та, яку видно ще здалеку. Залежно від сорту кавуни можуть бути круглими чи довгастими, але завжди потрібно обирати той, що матиме симетричну та рівну форму. Нерівномірні горби та вм'ятини свідчитимуть про таке ж нерівномірне достигання, або ж про внутрішню сухість.

Кавун має здаватися важким для свого розміру та мати жовте черевце.

Польова пляма

Ось це жовте черевце, що має бути на кавуні, і називається польовою плямою, і воно утворюється через те, що одна частина кавуна лежить на землі та не отримує сонця під час достигання. Пляма має бути кремово-жовтою, насиченою. Якщо ж вона бліда чи біла – кавун ще зелений та не буде солодким.



На кавуні має бути жовта пляма / Фото Pexels

Колір

Кавун повинен бути матовим, а не блискучим на поверхні, а смуги мають бути темно-зеленими. Блискучий кавун свідчить про те, що його зібрали надто рано. Придивіться також до коричневих візерунків, що нагадують павутиння – це знак, що в кавуні дуже високий вміст цукру. Вони можуть бути не найгарнішими, але точно будуть найсолодшими.

До слова, раніше ми вже пояснювали, як перевірити яйця на свіжість ще в магазині – більше ніколи не помилитеся.

Порівняйте вагу

Якщо ви не можете визначитися між кількома кавунами, візьміть їх у руки. Стиглий кавун повинен бути повний соку, і через це важкий. Візьміть найважчий кавун, і він точно буде найсолодшим.