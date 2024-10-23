Готуємо троянди до зими: як їх зараз обрізати для пишного цвітіння згодом

Чимало людей переконані, що обрізка троянд – це необов'язкова процедура. Втім, це зовсім не так, якщо ви хочете побачити пишне цвітіння.

Що більш густі кущі троянд ростуть у вас на ділянці, то менше світла на них потрапляє. Для того, щоб наступної весни та літа на них з'явилися пишні квіти, потрібно провести обрізку. І не тільки її, тож Поради 24 розповідають, як підготувати улюблені кущі до зими.

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Коли обрізати плетисті троянди?

Жовтень буде найкращим часом для проведення обрізки. Цвітуть такі троянди на пагонах, що виросли тієї ж весни, тож зараз їх можна сміливо обрізати. А ось якщо троянда цвіте на минулорічних пагонах, краще проводити обрізку відразу ж після цвітіння.

Обрізка може здатися на перший погляд непростим завданням, та насправді це не так складно. Якщо ви проведете її в жовтні, тоді ваші троянди матимуть більше шансів на рясне цвітіння наступного року. Правильна обрізка допомагає рослині зберегти енергію та зосередитися на вирощуванні нових та сильних пагонів навесні.

Починати потрібно з пошкоджених та перехрещених стебел, які можуть ускладнити ріст решті. Якщо ви при зрізанні бачите всередині зелену частину – це ознака здорового росту, і такі гілки можна залишити.

Після обрізки потрібно взятися за прибирання – заберіть геть усі опалі листочки та гілочки, адже вони можуть привабити шкідників. До речі, з усіх троянд після обрізки стебел потрібно видалити усе листя. Це робиться для того, щоб воно не згнило та не погубило рослину.



Троянди потрібно обрізати у жовтні / Фото Pexels

Чим укрити троянду на зиму?

Для того, щоб захистити рослину від морозів, її потрібно вкрити на зиму. Спосіб укриття може залежати і від сорту, і від віку троянди. Дорослі та високі троянди достатньо буде просто закидати ялиновими гілками. А ось більш чутливі троянди потрібно укривати повністю.

Для цього можна використати спеціальні товари з магазину: геотекстиль, лутрасил чи спандбонд. Їх можна натягнути на металевий чи дерев'яний каркас – такий спосіб підходить для укриття як окремих троянд, так і цілих ділянок з ними.

А ось хвойний матеріал для укриття троянд називається лапник. Ви можете знайти його в агромагазинах чи на ринку. Він створює хорошу теплоізоляцію та при цьому пропускає всередину повітря. Втім, не варто використовувати його до моменту, поки температура не опуститься до -5 градусів та нижче.