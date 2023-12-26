Якщо ви хочете зробити свою оселю теплішою, але не хочете підвищувати свої рахунки за комунальні послуги, на щастя, це не так-то складно зробити. І експертка Ерін Хаффстетлер поділилася дієвими порадами.

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Одягайтеся багатошарово

Вам вже точно відомо, що коли ви виходите на вулицю у холодну погоду, потрібно одягати кілька шарів одягу, щоб не замерзнути та не захворіти. Та ви можете застосувати той самий принцип і у себе вдома. Шари допоможуть ізолювати ваше тіло та полегшать регулювання температури тіла.

А за потреби ви можете і додавати, і знімати шари, щоб залишатися в комфорті за будь-якої температури.

Носіть товсті шкарпетки

Для того, щоб підтримувати ноги у теплі (а вони ж зазвичай мерзнуть найпершими!) вам потрібно знайти для дому кілька пар дуже товстих і теплих вовняних шкарпеток.

Якщо ж вам не подобається носити цей елемент гардеробу вдома, ви можете вдягати пару тапочок для дому. Особливо важливо це у випадку, якщо у вашій оселі холодна підлога.



Теплі шкарпетки точно допоможуть зігрітися / Фото Pexels

Після випікання залиште духовку відкритою

Якщо ви полюбляєте пекти печиво чи будь-що інше у духовій печі, ви маєте чудовий ресурс для підтримання тепла у своїй квартирі. Все, що вам потрібно – це залишити дверцята відкритими після того, як завершите випікання.

Та будьте обережні, якщо у вас вдома є діти та тварини, адже вони можуть постраждати від ваших дій. І ніколи не використовуйте духовку як основне джерело тепла, особливо у випадку, якщо ваш прилад використовує газ.

Пийте теплі напої

Якщо ви будете вживати теплу їжу та гарячі напої, це допоможе вашому тілу зігрітися зсередини. Тож намагайтеся тримати в себе під рукою каву, чай, гаряче какао та інші улюблені гарячі напої.

А гаряча чашка точно зігріє вам руки.

Займайтеся активностями

Рух створює тепло тіла. І якщо ви хочете терміново зігрітися, тоді вам точно потрібно займатися активним спортом. Наприклад, ви можете зайнятися прибиранням, пограти в гру чи влаштувати собі заняття з йоги.