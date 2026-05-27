Розсаду помідорів можна висаджувати в ґрунт вже у другій половині травня, пише Interia Zielona. Однак перед посадкою рослини потрібно загартувати – цей процес займає десь 5 – 7 днів.

Як правильно садити розсаду помідорів?

У перший день розсаду потрібно винести на вулицю приблизно на 2 години. Місце повинно бути повністю захищеним від вітру. Далі час можна поступово збільшувати й виставляти на сонце. За 2 – 3 дні до висадки розсаду можна залишати вже на ніч на вулиці.

За день до висадки розсаду радять полити, щоб запобігти розпаду кореневої грудки під час виймання з горщиків.

Що покласти в лунку під час посадки?

Помідори люблять рости в родючому, добре дренованому ґрунті. Ділянку варто обирати сонячну, оскільки рослинам потрібно 6 – 8 годин світла щодня.

Найкраще помідори ростуть у слабокислому й нейтральному ґрунті. Якщо ж ґрунт буде занадто кислим, то рослини не зможуть засвоювати кальцій.

Не варто забувати й про сівозміну – не можна помідори садити на одному й тому ж місці рік за роком. Дачники радять уникати ділянок, де раніше росла картопля, перець чи баклажани.



Помідори потребують дуже багато поживних речовин, тому можна застосувати навіть те, що вже є вдома.

У ямку перед посадкою розсади можна додати:

Компост – однієї жмені буде достатньо. Це органічне добриво багате на азот для росту, фосфор для коренів та калій для плодів.

– однієї жмені буде достатньо. Це органічне добриво багате на азот для росту, фосфор для коренів та калій для плодів. Яєчну шкаралупу – одну столову ложку подрібненої шкаралупи потрібно посипати на лунку. У ній міститься кальцій, який необхідний помідорам для росту.

– одну столову ложку подрібненої шкаралупи потрібно посипати на лунку. У ній міститься кальцій, який необхідний помідорам для росту. Бананові шкірки – у лунку потрібно вкинути жменю дрібно нарізаних бананових шкірок. У них міститься калій та фосфор, які необхідні в перші тижні після посадки.

– у лунку потрібно вкинути жменю дрібно нарізаних бананових шкірок. У них міститься калій та фосфор, які необхідні в перші тижні після посадки. Кропиву – достатньо жмені молодого листя й пагонів вкинути у лунку. Кропива є джерелом азоту, заліза, магнію та калію.

Усі ці поживні речовини треба обов’язково прикрити шаром ґрунту, перш ніж посадити рослину.

Яка хитрість зміцнить кущі?

Помідори чудово ростуть при глибокій посадці. Садити розсаду у відкриту ділянку треба ще глибше, ніж вона росла у горщику. В ідеалі її варто садити до перших листків, але таким чином, щоб листя не торкалося землі, оскільки це може призвести до появи грибків.

Городники не радять садити помідори густо, оскільки волога не матиме можливості випаровуватися. Найкраще садити чотири рослини на квадратний метр. А от сорти з кілками треба садити на відстані 50 сантиметрів одна від одної, а відстань між рядами має бути приблизно 70 сантиметрів.