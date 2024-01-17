Зміцнити імунітет ви можете завдяки простим та легким способам. Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що саме нам треба зробити в цю пору, щоб наш імунітет нам "подякував".

Збільште вживання антиоксидантів

Ви зможете допомогти своєму організмові, якщо додасте у свій раціон більше антиоксидантів. Дієтолог Емі Гудсон каже, що антиоксидантних сполук чимало міститься у фруктах та овочах: цитрусових, гранатах, гранатовому соці та ягодах.

Пийте зелений чай

Зелений чай має багато переваг для здоров’я. Він покращує обмін речовин та добре впливає на когнітивні функції. Також зелений чай може підвищити імунітет. Все це завдяки тому, що в зеленому чаї містяться катехіни, які захищають клітини від пошкодження.

Вживайте більше зелених овочів

Всі ми в першу чергу думаємо про вітамін С, коли справа доходить до підвищення імунітету. Втім, цей вітамін є не лише в цитрусових. Ви можете знайти його у шпинаті, капусті, броколі та зеленій квасолі.

"Вітамін С допомагає стимулювати вироблення лейкоцитів, відомих як лімфоцити та фагоцити, які допомагають захистити організм від інфекцій", – зазначила Емі Гудсон.



Вживайте взимку більше зелених овочів / Фото Pexels

Висипайтеся

Щоб організм добре "працював" важливо також слідкувати за сном. Організмові потрібен повноцінний сон на боротьбу з хворобами та інфекціями. Під час сну створюються важливі молекули, які борються з інфекціями. Якщо ви не висипаєтеся, робота цих молекул переривається, а це призведе до послаблення імунітету.

Уникайте зневоднення

Підтримка гідратації – це ключ до здорової імунної системи. Вода відіграє життєво важливу роль у вашій імунній системі. Все через те, що зневоднення сповільнює роботу вашої імунної системи.