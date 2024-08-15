Петунії почнуть цвісти миттєво: використайте це підживлення

Квітучі петунії – це справжня окраса клумб, садів та входів до будинків, але коли вони стоять голі, це може засмучувати. На щастя, кілька підживлень можуть виправити цю проблему.

Причина, через яку садівники так люблять петунії, проста: вони невибагливі у догляді, а також довго та рясно цвітуть. Втім, для того, аби це цвітіння не переривалося, не можна забувати про правильний догляд та підживлення. Отож, гайда розбиратися, чим можна удобрити рослини.

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Підживлення мінеральними добривами

Його досвідчені садівники радять використовувати перед тим, як петунії почнуть цвісти. Потрібно використовувати комплексні добрива, які містять в приблизно рівних пропорціях калій, фосфор та азот. І в ідеалі ці добрива також мають містити мікроелементи та магній.

Підійдуть "Фетрика", "Кристале" чи "Майстер". 20 грамів добрива вам потрібно буде розчинити у воді та використовувати раз на тиждень. Не припиняйте процес, аж поки петунії не зацвітуть.

А ось коли вже почнуть формуватися бутони, ви можете використати монофосфат калію. 10 грамів речовини потрібно розчинити у відрі води та обприскати розчином рослини.

Якщо ж ви хочете покращити пишність цвітіння, тоді вам потрібно розчинити у воді столову ложку гумату калію та полити квіти отриманим розчином. До речі, дуже часто як природну альтернативу використовують домашні засоби, виготовлені з лимонної кислоти та дріжджів.



Петунії потребують підживлення / Фото Pexels

Підживлення лимонною кислотою

Для того, щоб підготувати ідеальне добриво для петунії, вам знадобиться всього 10 грамів звичайної лимонної кислоти в гранулах. Розведіть їх у 10 літрах води та полийте рослини під корінь.

Будьте уважні, щоб розчин не потрапив на листя та стебла. Також використовуйте підживлення з розрахунку пів літра на кущ.

Підживлення дріжджами

Якщо ви хочете натуральними засобами замінити добрива, що містять фосфор, тоді підійде розчин з дріжджів та цукру. Для цього приготування потрібно змішати 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру. Суміш розчиніть у відрі води та залиште на 2 години у теплому та темному місці.

Поливати потрібно у розрахунку 10 літрів на п'ять квадратних метрів петуній.