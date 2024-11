Для того, аби скинути жир з області живота, потрібно докласти чимало зусиль, часу та відданості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eat this, not that! Втім, ви можете почати з кількох простих змін, які можуть дати неймовірний результат.

Споживайте багато клітковини

Включення продуктів, багатих на клітковину, у раціон – це дуже важливий крок, з яким не варто зволікати. Клітковина може сповільнювати травлення та сприяти ситості. А розчинна клітковина, зокрема, допомагає зменшити вісцеральний жир та стабілізувати рівень цукру в крові.

Пийте більше води

Якщо ви хочете схуднути у здоровий спосіб, тоді споживання великої кількості води надзвичайно важливе. Окрім того, випивання склянки води перед їжею допоможе вам відчути ситість і зменшить ймовірність переїдання.

Зменште споживання солі

Солона їжа, як-от картопляні чипси, може бути дуже приємною на смак, але для вашої талії буде не найкращим вибором. Дуже радять зменшити споживання молі, адже високий рівень натрію може викликати затримку води, а це призводить до здуття живота.



Солона їжа шкодить схудненню / Фото Pexels

Встановіть дефіцит калорій

Встановлення дефіциту калорій є найважливішим аспектом схуднення та дієти. Але це не значить, що ви маєте обов'язково їсти менше – натомість ви можете більше рухатися та займатися спортом. Головне правило полягає у тому, що ви маєте витрачати більше калорій, ніж споживаєте.

Зосередьтеся на своїх харчових звичках

Дієта, яка насичена цілісними продуктами, як-от нежирні білки, овочі, здорові жири та цільні зерна, може сприяти нормалізації рівня цукру в крові та забезпечить ваше тіло усіма потрібними поживними речовинами.

Спробуйте планувати своє харчування наперед, аби переконатися, що ви споживатимете корисні та якісні продукти.

Вживайте їжу частіше, але меншими порціями

Ви можете поставити собі за мету зменшити свої порції на тарілці, але натомість їсти частіше. Їжа меншими порціями протягом дня допоможе стабілізувати цукор та запобігає переїданню. Така стратегія також допомагає уникнути млявості та здуття живота, які виникають після великого прийому їжі.

Займайтеся спортом

Повноцінна фітнес-програма включає і кардіотренування, і силові. Так ви зможете підвищити швидкість метаболізму в стані спокою – адже м'язова тканина спалює більше калорій, ніж жирова. Ви можете займатися ходьбою, їздою на велосипеді чи плаванням.