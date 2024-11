Для того, чтобы сбросить жир из области живота, нужно приложить немало усилий, времени и преданности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eat this, not that! Впрочем, вы можете начать с нескольких простых изменений, которые могут дать невероятный результат.

Потребляйте много клетчатки

Включение продуктов, богатых клетчаткой, в рацион – это очень важный шаг, с которым не стоит медлить. Клетчатка может замедлять пищеварение и способствовать сытости. А растворимая клетчатка, в частности, помогает уменьшить висцеральный жир и стабилизировать уровень сахара в крови.

Пейте больше воды

Если вы хотите похудеть здоровым способом, тогда потребление большого количества воды чрезвычайно важно. Кроме того, выпивания стакана воды перед едой поможет вам почувствовать сытость и уменьшит вероятность переедания.

Уменьшите потребление соли

Соленая пища, например картофельные чипсы, может быть очень приятной на вкус, но для вашей талии будет не лучшим выбором. Очень советуют уменьшить потребление моли, ведь высокий уровень натрия может вызвать задержку воды, а это приводит к вздутию живота.



Соленая пища вредит похудению / Фото Pexels

Установите дефицит калорий

Установление дефицита калорий является важнейшим аспектом похудения и диеты. Но это не значит, что вы должны обязательно есть меньше – зато вы можете больше двигаться и заниматься спортом. Главное правило заключается в том, что вы должны тратить больше калорий, чем потребляете.

Сосредоточьтесь на своих пищевых привычках

Диета, которая насыщена цельными продуктами, например нежирные белки, овощи, здоровые жиры и цельные зерна, может способствовать нормализации уровня сахара в крови и обеспечит ваше тело всеми необходимыми питательными веществами.

Попробуйте планировать свое питание заранее, чтобы убедиться, что вы будете потреблять полезные и качественные продукты.

Употребляйте пищу чаще, но меньшими порциями

Вы можете поставить себе цель уменьшить свои порции на тарелке, но зато есть чаще. Еда меньшими порциями в течение дня поможет стабилизировать сахар и предотвращает переедание. Такая стратегия также помогает избежать вялости и вздутия живота, которые возникают после большого приема пищи.

Занимайтесь спортом

Полноценная фитнес-программа включает и кардиотренировки, и силовые. Так вы сможете повысить скорость метаболизма в состоянии покоя – ведь мышечная ткань сжигает больше калорий, чем жировая. Вы можете заниматься ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием.