Щоб підвищити свою концентрацію та ефективність, варто звернути увагу на 5 порад, які допоможуть не відволікатися та чітко і якісно виконати свою роботу, йдеться в телеграм-каналі "Почни щось".

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Чітко визначені пріоритети

Важливо сконцентровуватися на головних завданнях дня, а не на багатозадачності. Не варто розпилювати себе на кілька справ водночас, бо не зробите до кінця жодну з них.

Робіть перерви

Щоб залишатися продуктивними до кінця дня, робіть кожну годину паузи на роботі на 5 хвилин. Така маленька перерва допоможе вам перезарядитися.

Відключіть відволікаючі фактори

Якщо знаєте, що вас чекає багато завдань, то вимкніть інтернет на телефоні чи сповіщення, позакривайте вкладки, які можуть відволікати вашу увагу та створіть спокійне середовище для роботи.



Кілька порад допоможуть бути сконцентрованими / Фото Pexels

Техніка Pomodoro

Ця техніка концентрації часу є відомою. Вам потрібно 25 хвилин інтенсивно працювати та ні на що не відволікатися, а після цього змінювати фокус на 5-хвилинну перерву.

Якісний сон

Ваша зосередженість напряму залежить від якісного сну, тому дуже важливо виробити для себе режим та лягати спати в одній й тій годині. Спіть не менше 7 годин та постарайтеся перед сном прибрати телефони та ноутбук.