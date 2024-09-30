Чтобы повысить свою концентрацию и эффективность, стоит обратить внимание на 5 советов, которые помогут не отвлекаться и четко и качественно выполнить свою работу, говорится в телеграмм-канале "Начни что-то".

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Четко определенные приоритеты

Важно сконцентрироваться на главных задачах дня, а не на многозадачности. Не стоит распылять себя на несколько дел одновременно, потому что не сделаете до конца ни одно из них.

Делайте перерывы

Чтобы оставаться продуктивными до конца дня, делайте каждый час паузы на работе на 5 минут. Такой маленький перерыв поможет вам перезарядиться.

Отключите отвлекающие факторы

Если знаете, что вас ждет много задач, то выключите интернет на телефоне или оповещения, позакрывайте вкладки, которые могут отвлекать ваше внимание и создайте спокойную среду для работы.



Несколько советов помогут быть сконцентрированными / Фото Pexels

Техника Pomodoro

Эта техника концентрации времени является известной. Вам нужно 25 минут интенсивно работать и ни на что не отвлекаться, а после этого менять фокус на 5-минутный перерыв.

Качественный сон

Ваша сосредоточенность напрямую зависит от качественного сна, поэтому очень важно выработать для себя режим и ложиться спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов и постарайтесь перед сном убрать телефоны и ноутбук.