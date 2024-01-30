Порушення сну надзвичайно поширені, і це досить сильно впливає на якість життя людей та їхній психологічний стан. Та деякі прості зміни, перш за все, у гігієні сну, можуть значно покращити ситуацію. Про те, як почати краще спати, розповів доктор медичних наук Акім Марш.

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Для того, щоб поліпшити свій сон, ви можете дещо змінити свою вечірню рутину, і це допоможе вам набагато краще відпочивати.

Дотримуйтеся розкладу сну

Для того, щоб легше і швидше засинати, спробуйте створити розклад сну та справді його дотримуватися на регулярній основі. Так ви увійдете в ритм, і ваш мозок вже знатиме, що у певній годині настав час прокидатися. Одне дослідження, у якому брали участь студенти коледжу, показало, що саме нерегулярний режим сну значною мірою сприяє його поганій якості.

Ведіть щоденник

Часто ми не можемо заснути через те, що прокручуємо події дня в голові знову і знову. Якщо ви будете записувати це у щоденник перед сном, це допоможе вам звільнити розум та позбутися будь-яких думок, які заважають вам заснути.

Ведення щоденника може бути корисним як для покращення вашого сну, так і для зменшення тривожності. Окрім того, ви можете також записувати у цей щоденник усю інформацію про ваш сон – наприклад, о котрій годині ви заснули, чи прокидалися вночі, що ви робили чи їли перед сном. Так ви зможете досить швидко зрозуміти загальну картину та почати працювати над її покращенням.

Вимкніть телефон та телевізор

Так, більшість людей дивляться в екрани телефонів протягом усього дня. Та якщо ви будете робити це ще й перед сном, це може дуже негативно вплинути на ваш відпочинок. Так ваш мозок залишається активним, і це може призвести до безсоння.

Утримайтеся від їжі за три години до сну

Ваша дієта також може впливати на те, як ви спите. І для того, щоб засинати простіше, спробуйте відмовитися від пізніх прийомів їжі та перекусів. Вашому організму потрібен час для того, щоб перетравити їжу, і це змушує метаболізм працювати тоді, коли тіло намагається відпочити.



Не варто вечеряти прямо перед сном / Фото Pexels

Спробуйте трав'яні чаї

Трав'яний чай – це те, що вам потрібно, якщо ви хочете розслабитися та зняти стрес перед сном. Найкраще для цього підійдуть лаванда та ромашка. Так ви зможете добре відпочити та не перейматися про події попереднього дня.

Обмежте різке світло та шум

Для того, щоб покращити якість вашого сну, вам потрібно перетворити свою спальню на те місце, де вам буде справді приємно відпочивати. Експерти рекомендують спати у темній кімнаті, у якій є або зовсім небагато шуму, або ж його немає взагалі.

Займіться розтяжкою або йогою

Для того, щоб підготувати тіло до спокійного сну, ви можете розслабити м'язи та заспокоїти мозок за допомогою кількох вправ з йоги чи розтяжок. Головне – не займатися спортом надто активно, інакше ваше тіло пробудиться та стане більш бадьорим.