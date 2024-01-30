Серцевий напад трапляється тоді, коли припиняється кровопостачання до серця, і часто цей стан спричинений тромбами. А нестача крові надзвичайно шкодить органу і навіть може призвести до летального результату.

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Як і з усіма проблемами зі здоров'ям, набагато простіше їм запобігти, ніж потім лікувати. Тож доктор Майк Хансен поділився кількома правилами, які допоможуть запобігти інфаркту.

Не вживайте наркотики

Наркотики можуть бути згубними для серця, і особливо лікар наголосив на небезпеці вживання кокаїну.

Він попередив, що цей небезпечний наркотик може призвести до жахливих наслідків для вашого організму:

стенокардія і зниження припливу крові до серця;

підвищення артеріального тиску та потовщення стінки серцевого м'яза;

різке підвищення частоти серцевих скорочень;

пошкодження серцевої тканини;

інфекція серця.

Куріння

Ризик серцевого нападу можна знизити на 65 відсотків після того, як ви кинете палити,

– поділився доктор Хансен.

Ця поширена серед багатьох людей звичка насправді є більш згубною для вашого серця, ніж ви можете собі уявити.

Займайтеся спортом

В ідеальному випадку ви маєте приділяти фізичним вправам принаймні 150 хвилин на тиждень. Та навіть якщо у вас немає можливості займатися інтенсивними видами спорту, ви можете просто вставати і виходити на звичайну прогулянку.

Навіть це буде набагато кориснішим, ніж нічого не робити.

Вживайте більше омега-3

Головне, що ви маєте зробити ці своїм раціоном – це намагатися включати в нього якомога менше оброблених продуктів. Так ви зможете запобігти резистентності до інсуліну, запалення та утворення окисного стресу.

Окрім того, намагайтеся їсти більше продуктів, які містять омега-3, а саме лосось, насіння чіа та льону, а також звичайні волоські горіхи.



В горіхах міститься чимало корисних речовин / Фото Pexels

Вітаміни та мінерали

Ще одна річ у вашому раціоні, яку точно не варто недооцінювати – це мінерали та знаки. Вам варто намагатися обирати такі продукти, які міститимуть більше антиоксидантів, які вкрай корисні для серця. Це можуть бути цілозернові продукти, фрукти та овочі.

Насичені жири

А ось вживання насичених жирів потрібно навпаки – звести до мінімуму. Саме це допоможе вам захистити своє серце. Особливо це стосується вживання таких продуктів, як яловичина та свинина, а також обробленого м'яса – пепероні, бекону тощо.