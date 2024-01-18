Впровадити у своє життя нові і здорові харчові звички може бути зовсім непросто, особливо тоді, коли все у супермаркетах ніби вам заважає. Продукти роблять такими, щоб у них був якомога яскравіший смак я якомога довший термін придатності і через це досить складно помітити звичайні фрукти та овочі. Та нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася кількома порадами, які можуть допомогти.

Цікаво Капуста – суперпродукт, але має побічні ефекти: кому її не можна їсти

Як почати правильно харчуватися?

У відповідь на появу великої кількості нездорових продуктів похитнулося і здоров'я людства. Почали омолоджуватися і деякі захворювання: цукровий діабет, ожиріння, різноманітні серцево-судинні захворювання.

І для того, щоб вибудувати свій ідеальний раціон, вам потрібно усвідомити, що здоров'я – це одна з найбільш тендітних цінностей, а тіло – це найкращий інструмент. І саме ви вирішуєте, чим ви будете його годувати.

Те, як ви себе почуваєте і те, що ви бачите у дзеркалі – це результат наших стосунків із собою та поваги до себе. Тож варто дотримуватися всього кількох простих правил: не переїдати та надавати перевагу овочам і фруктам.

Але для того, щоб ці пункти вкорінилися у нашій свідомості, варто перетворити їх на прості дії.

Їжте багато клітковини

Певно, всі знають, що потрібно їсти багато овочів, але багато людей не розуміють, навіщо. А це всього за лічені дні може покращити роботу кишківника та полегшити природний хід обміну речовин.

Існує два основні типи волокон, а саме розчинні та нерозчинні. І розчинні "живлять" і змащують прохідність у стравоході, а нерозчинні допомагають знімати зі стінок кишківника залишки їжі та інші побічні продукти травлення, які також називають шлаками та токсинами.

Подивіться на фрукти по-новому

Фрукти – це ваш найліпший перекус. Замініть ними печиво, крекери і йогурт, саме фрукти у будь-якому вигляді будуть для вас найкориснішими.

Втім, для того, щоб фрукти приносили вам користь, а не дисбаланс, вживати їх варто тільки на порожній шлунок – тобто за пів години до їжі, або ж за кілька годин після неї.

Якщо ви їстимете фрукти натщесерце, ваш організм буде легко їх засвоювати та давати вам чудовий заряд бадьорості, вітамінів і клітковини.



Фрукти можуть бути дуже корисними для вас / Фото Pexels

Замініть рафіновані продукти

Якщо ви полюбляєте випікати, то замініть вдома цукор на мед, стевію чи кленовий сироп. А пшеничне борошно вищого сорту – на цілозернове, житнє обдиране чи гречане. Також ви можете їсти червоний, бурий або дикий рис замість білого, і навіть ці незначні зміни можуть суттєво покращити ваш раціон.

Зверніть увагу на цукор

Не намагайтеся виключити весь цукор з раціону, та й боятися його також не варто. Втім, потрібно знати і розуміти, скільки ми його їмо. Допустима норма на день – це 55 грамів.

Для того, щоб зменшити його споживання бодай трохи, читайте етикетки різноманітних товарів. Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, скільки цукру є у ваших улюблених соусах та маринованих овочах.

Звісно, ви можете їсти будь-які продукти, проте тут важливо – не переїдати.