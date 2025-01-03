Кожна господиня рано чи пізно стикається з тим, що на дивані з’являється пляма, яку треба вивести, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Втім диван чистити можна й косметично хоча б раз на місяць, щоб покращити його вигляд.

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Як почистити диван содою

Содою без проблем можна чистити м’які меблі. Цей лайфхак є особливо корисним для тих, в кого є маленькі діти чи домашні улюбленці. Сода чудово абсорбує погані аромати та має антисептичні властивості. Вона містить легкі абразивні частинки, які допомагають з легкістю видалять плями та бруд при цьому не пошкоджуючи тканину.

Плюс соди ще й у тому, що вона є абсолютно безпечною для дітей та тварин. Вона є сухою, тож не потрібно чекати, поки диван висохне. Після неї не залишається неприємних й токсичних ароматів, тому хоча б раз на місяць варто засипати диван содою. Зверху треба пройтися щіткою, залишити на 20 хвилин, вичистити всі плями й пропилососити зверху, щоб забрати всі залишки.

Чищення дивана содою: дивіться відео

Якщо ж на дивані є засохла пляма від чаю, кави чи жирної їжі, тоді варто скористатися вологим розчином на основі соди та оцту. Такий засіб є сильнодіючим та зможе легко видалити найскладніші плями. Через реакцію соди та оцту засіб буде пінитися.

У половину літра води треба налити третину склянки оцту й столову ложку соди. За допомогою пульверизатора нанесіть засіб на диван й залишіть на 15 хвилин, а після зазначеного часу протріть пляму щіткою. Щоб видалити залишки розчину, потрібно протерти пляму чистою водою й дати меблям висохнути природним шляхом.