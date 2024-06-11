Зовнішній вигляд килима з часом стає бруднішим. На це впливає пил та різні плями, а ще бруд, який носиться на тапках. Щоб почистити килим, не обов’язково здавати його у хімчистку та витрачати на це чималу суму. Насправді ж його можна почистити народними засобами, навіть не знімаючи з підлоги.

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Як почистити килим в домашніх умовах

Перед чисткою килима треба звертати увагу на матеріал. Килими з шовку, віскози та вовни ручної роботи краще відразу віддати фахівцям у хімчистку. Килим з шерсті можна чистити милом чи мильними розчинами, шампунем або содою. Доволі обережними треба бути із засобами для миття посуду, лимонним соком та оцтом. Для килимів із синтетичним покриттям підійдуть будь-які засоби.

Чистка килима господарським милом

Спочатку господарське мило треба натерти на терці, додати літру теплої води та повністю розчинити. Суміш налийте в пульверизатор та нанесіть на килим. Після того, як рідина висохне, килим треба почистити за допомогою пилососа. Експерти кажуть, що найкраще господарське мило допомагає від свіжих плям.



Названо ефективні методи для видалення плям з килима / Фото Pexels

Чистка килима шампунем чи рідким милом

Шампунь, рідке мило чи засіб для миття посуду розчиніть до густої піни. Губкою нанесіть на килим та залишіть на кілька хвилин. Після цього промийте теплою водою та висушіть місце очистки феном.

Чистка содою з оцтом і порошком

Ці три інгредієнти здатні впоратися з будь-яким забрудненням. Розчиніть столову ложку соди та порошку у 100 грамах теплої води та додайте 50 міліграмів оцту. Цю рідину налийте в пульверизатор та розпорошіть на килимі. Місце добре протріть ганчіркою, а тоді губкою приберіть залишки засобу. Замість порошку можна брати засіб для миття посуду.

Чистка лимонним соком

На пляму нанесіть лимонний сік та зачекайте кілька годин, а після цього збризніть водою. Дочекайтеся повного висихання, а тоді пропилососьте.

Чистка килима содою

Соду можна використовувати для вологого та сухого чищення. Сухий спосіб освіжає вигляд килима, але не позбавить його від плям. Соду треба рівномірно розподілити на килимі та залишити на 30 хвилин, а після цього пропилососити.

Чистка килима сіллю

Таким же чином можна почистити килим за допомогою харчової солі. Просто посипте її на килимове покриття та втирайте щіткою сіль й ворс. Залишіть на 30 хвилин, а тоді пилососом зберіть частинки солі.