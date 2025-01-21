Часто на меблях є певні плями чи засалення, або ж неприємний запах від домашніх улюбленців, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Найкраще чистити меблі від бруду за допомогою миючого засобу. Магазинні спреї можуть бути дещо агресивними, тому краще зробити домашній засіб, який вже є перевіреним.

Як зробити засіб для домашньої чистки меблів

Змішайте 2 склянки теплої води з 2 столовими ложками соди, 3 столовими ложками спирту та 1 ложкою рідкого мила. За бажанням можна додати третю частину ковпачка ополіскувача, чи крапельку ефірної олії для запаху. Однак будьте з ефірною олією обережними, оскільки занадто багато крапель створять вже дуже концентрований аромат.

У розчин потрібно занурити рушник та викрутити зайву воду. На вологу тканину поставте зверху кришку й зав’яжіть її навхрест. Далі круглою поверхнею треба пройтися по всім м’яким меблям.

Засіб справді є ефективним, оскільки всі плями та забруднення легко відмиває й очищує будь-які засалення, а крапля ефірної олії чи ополіскувача надають меблям приємного аромату.

Легкий спосіб очищення меблів вдома: дивіться відео

Окрім того, очистити оббивку можна за допомогою соди та оцту. Розчин підійде у випадках, коли треба відмити пляму від чаю чи кави, або жирної їжі. Цей розчин здатен видалити навіть найскладніші плями.

У половину літра води потрібно налити третину склянки оцту й додати всередину столову ложку соди. Засіб варто наносити за допомогою пульверизатора. Розчин треба розпорошити на пляму й залишити на 15 хвилин, а після цього потерти щіткою чи мочалкою.

Після всіх маніпуляцій, пляму протріть чистою водою, щоб вивести залишки розчину й дайте меблям висохнути природним шляхом.