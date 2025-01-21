Часто на мебели есть определенные пятна или засаливание, или неприятный запах от домашних любимцев, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Лучше всего чистить мебель от грязи с помощью моющего средства. Магазинные спреи могут быть несколько агрессивными, поэтому лучше сделать домашнее средство, которое уже является проверенным.

Как сделать средство для домашней чистки мебели

Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками соды, 3 столовыми ложками спирта и 1 ложкой жидкого мыла. По желанию можно добавить третью часть колпачка ополаскивателя, или капельку эфирного масла для запаха. Однако будьте с эфирным маслом осторожными, поскольку слишком много капель создадут уже очень концентрированный аромат.

В раствор нужно погрузить полотенце и выкрутить лишнюю воду. На влажную ткань поставьте сверху крышку и завяжите ее накрест. Далее круглой поверхностью надо пройтись по всей мягкой мебели.

Средство действительно является эффективным, поскольку все пятна и загрязнения легко отмывает и очищает любые засаления, а капля эфирного масла или ополаскивателя придают мебели приятный аромат.

Легкий способ очистки мебели дома: смотрите видео

Кроме того, очистить обивку можно с помощью соды и уксуса. Раствор подойдет в случаях, когда надо отмыть пятно от чая или кофе, или жирной пищи. Этот раствор способен удалить даже самые сложные пятна.

В половину литра воды нужно налить треть стакана уксуса и добавить внутрь столовую ложку соды. Средство следует наносить с помощью пульверизатора. Раствор надо распылить на пятно и оставить на 15 минут, а после этого потереть щеткой или мочалкой.

После всех манипуляций, пятно протрите чистой водой, чтобы вывести остатки раствора и дайте мебели высохнуть естественным путем.