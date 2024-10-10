Посуд з антипригарним покриттям – це неймовірна допомога на кухні, і він дозволяє готувати здоровішу їжу з меншою кількістю олії, а прибирання також неймовірно спрощується. Втім, він також вимагає ретельного чищення, пише Martha Stewart.

Цікаво Зазирніть під кухонну раковину: час викинути 5 речей звідти

Як почистити антипригарну сковорідку

Одна з багатьох переваг сковорідок з антипригарним покриттям – вони значно полегшують очищення. Спершу вам потрібно дати сковороді охолонути, а потім використати один надзвичайно простий метод, який змусить ваш посуд заблищати.

Перш за все, ніколи не занурюйте гарячу сковорідку у холодну воду, адже це може призвести до деформації покриття та пластику. Коли ж вона охолоне, збризніть сковорідку мийним засобом, аби покрити всю поверхню.

Потім за допомогою ганчірки для посуду чи губки потріть сковороду, але уникайте використання абразивних і жорстких щіток, адже вони легко можуть пошкодити покриття.

Вам також потрібно ретельно помити каструлю теплою водою й переконатися, що все мило видалене з поверхні. Перед тим, як приберете сковорідку у шафу, переконайтеся, що вона повністю висохла, або ж протріть її паперовим рушником. Це потрібно для того, щоб запобігти появі іржі.



Сковорідку потрібно чистити обережно / Фото Pexels

Як відмити старий бруд

Навіть на посуді з антипригарним покриттям час від часу з'являється бруд, який складно відчистити. На щастя, його можна видалити за допомогою звичайної соди, яка знайдеться на кожній кухні.

Перш за все, замочіть сковорідку у теплій мильній воді на пів години, а після цього м'якою щіткою обережно зчистьте залишки їжі. Після цього вам потрібно зробити пасту з води та соди й нанести її на поверхню.

Дайте суміші постояти приблизно 15 хвилин, а після цього обережно потріть щіткою посуд ще раз, аби прибрати пасту. Сковорідка має висохнути на повітрі, і після цього її можна прибирати назад до шафи.