Якщо вам потрібно дезінфікувати раковину чи унітаз, дуже багато господинь порадять вам покласти туди трохи солі. Та перед тим, як це робити, потрібно розібратися, що варто знати, аби ця хитрість спрацювала.

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Для чого засипають сіль в унітаз

Сіль – це дуже універсальний засіб, адже її використовують і для чищення та виведення плям, і як освіжувач повітря, а також сіль навіть використовують для боротьби з цвіллю. Також цей продукт радять і засипати у раковину чи унітаз, якщо там з'явилося невелике засмічення або звідти почало погано пахнути.

Окрім того, непогано сіль спрацює і як профілактичний засіб для прочищення каналізації та труб.



Сіль можна використовувати для чищення зливу / Фото Pexels

Скільки солі в раковину засипати

Щоб усунути поганий запах, вам потрібно вдатися до таких кроків:

засипте у злив 1 склянку солі;

зверху залийте 0,5 гарячої води (проте слідкуйте, щоб температура не була вища, ніж 65 градусів);

почекайте 20 – 30 хвилин, а потім пустіть гарячу воду.

Коли ж ви хочете прочистити унітаз, тоді туди потрібно додати більше солі – 2 склянки, а потім додати літр води, проте в жодному випадку не гарячої!

Зважайте на те, щоб не заливати в унітаз гарячу воду, адже від цього він може тріснути, а ви цього точно не хочете.

Якщо у вас в раковині трапилося невелике засмічення, тоді ви можете спробувати змішати сіль із оцтом та содою. Для цього потрібно використати такі пропорції: й склянка солі та стільки ж соди, і цю суміш залийте у злив раковини.

Після цього додайте 3 столові ложки оцту та залиште на дві години і потім пустіть гарячу воду.