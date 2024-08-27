Буває так, що ви часто і ретельно прибираєте у туалеті, а на унітазі все ще залишаються сліди вапняного нальоту, і вони можуть зіпсувати увесь вигляд кімнати. Та, на щастя, прибрати їх достатньо просто.

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Чому унітаз залишається брудним?

Іржа у ванній – це зовсім неприємно, і точно не буде радувати око. Та перед тим, як переходити до способів очищення унітаза, потрібно розібратися у причинах, які призводять до появи забруднень.

І зазвичай їх три.

Тверда вода. Якщо у воді високий вміст мінералів, таких як вапняк та магній, це може призвести до появи вапняного нальоту. І особливо це стосується регіонів, де високий рівень твердості води.

Якщо у воді високий вміст мінералів, таких як вапняк та магній, це може призвести до появи вапняного нальоту. І особливо це стосується регіонів, де високий рівень твердості води. Недостатня вентиляція. Погана циркуляція повітря у ванній кімнаті може призвести до утворення нальоту. Також підвищена вологість спричиняє і збільшення утворення осаду на різноманітних поверхнях.

Погана циркуляція повітря у ванній кімнаті може призвести до утворення нальоту. Також підвищена вологість спричиняє і збільшення утворення осаду на різноманітних поверхнях. Неправильне очищення. Якщо у вас немає відповідних засобів для того, щоб почистити унітаз, це може неабияк ускладнити прибирання. Тож переконайтеся, що ви правильно підібрали мийні засоби.



Унітаз можна легко почистити / Фото Pexels

Як почистити унітаз від вапняного нальоту?

Для очищення унітаза ви можете скористатися кількома різними способами, і зовсім необов'язково купувати дорогі магазинні засоби. Буде достатньо і тих інгредієнтів, що вже є на кухні.

Наприклад, ви можете використати суміш оцту та соди. Потрібно розвести їх у рівних кількостях, а після цього влити суміш до унітазу та по боках. Залиште її на кілька годин, а після цього ретельно вимийте щіткою та змийте водою.

Лимонна кислота також вважається надійним засобом, і можна використати її у два різні способи. Перш за все, ви можете просто натерти нею санвузол. Не додавайте воду та не розбавляйте нею кислоту.

А ось у другому способі вам потрібно розчинити 2 – 3 ложки соди у літрі води та після розчинення влити суміш в унітаз. Інтенсивно потріть стінки унітаза жорсткою щіткою та залиште кислоту на цілий день, аби вона ефективно розчинила іржу.