Бывает так, что вы часто и тщательно убираете в туалете, а на унитазе все еще остаются следы известкового налета, и они могут испортить весь вид комнаты. Но, к счастью, убрать их достаточно просто.

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Почему унитаз остается грязным?

Ржавчина в ванной – это совсем неприятно, и точно не будет радовать глаз. Но перед тем, как переходить к способам очистки унитаза, нужно разобраться в причинах, которые приводят к появлению загрязнений.

И обычно их три.

Твердая вода. Если в воде высокое содержание минералов, таких как известняк и магний, это может привести к появлению известкового налета. И особенно это касается регионов, где высокий уровень жесткости воды.

Если в воде высокое содержание минералов, таких как известняк и магний, это может привести к появлению известкового налета. И особенно это касается регионов, где высокий уровень жесткости воды. Недостаточная вентиляция. Плохая циркуляция воздуха в ванной комнате может привести к образованию налета. Также повышенная влажность вызывает и увеличение образования осадка на различных поверхностях.

Плохая циркуляция воздуха в ванной комнате может привести к образованию налета. Также повышенная влажность вызывает и увеличение образования осадка на различных поверхностях. Неправильная очистка. Если у вас нет соответствующих средств для того, чтобы почистить унитаз, это может изрядно усложнить уборку. Поэтому убедитесь, что вы правильно подобрали моющие средства.



Унитаз можно легко почистить / Фото Pexels

Как почистить унитаз от известкового налета?

Для очистки унитаза вы можете воспользоваться несколькими различными способами, и совсем необязательно покупать дорогие магазинные средства. Будет достаточно и тех ингредиентов, что уже есть на кухне.

Например, вы можете использовать смесь уксуса и соды. Нужно развести их в равных количествах, а после этого влить смесь в унитаз и по бокам. Оставьте ее на несколько часов, а после этого тщательно вымойте щеткой и смойте водой.

Лимонная кислота также считается надежным средством, и можно использовать ее в два разных способа. Прежде всего, вы можете просто натереть ею санузел. Не добавляйте воду и не разбавляйте ею кислоту.

А вот во втором способе вам нужно растворить 2 – 3 ложки соды в литре воды и после растворения влить смесь в унитаз. Интенсивно потрите стенки унитаза жесткой щеткой и оставьте кислоту на целый день, чтобы она эффективно растворила ржавчину.